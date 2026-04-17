Блокировка Telegram. Россияне начали массово переходить в мессенджер KakaoTalk

Южнокорейский мессенджер KakaoTalk зафиксировал значительное увеличение числа пользователей из России. Об этом сообщает компания Kakao Corporation.

В пресс-службе мессенджера подтвердили РИА Новости, что у сервиса есть зарубежные пользователи, регистрирующиеся через иностранные IP-адреса. В корпорации ведется внутренняя статистика по странам, однако эти данные не публикуются.

Менеджер PR-отдела KakaoTalk компании Kakao Ли Сын Тхэ заявил, что они могут подтвердить рост числа пользователей из России. По его словам, динамика действительно есть, и хотя фирма не раскрывает цифры, она фиксирует резкое увеличение.

«KakaoTalk доступен на русском языке, а интерфейс кажется пользователям привычным. Думаю, это могло повлиять (на популярность мессенджера в РФ. — Прим. ред.)», — сообщил менеджер PR-отдела.

Отмечается, что благодаря русскому языку, удобному интерфейсу, функциям вроде звонков и обмена новостями KakaoTalk, скорее всего, уже воспринимается россиянами как более-менее понятный и удобный. Но компания будет продолжать развивать возможности мессенджера для иностранных пользователей.

«В целом стратегия такая: улучшать сервис, чтобы пользователям за рубежом было удобно применять его на своем языке, и постепенно расширять эту поддержку», — заявили в корпорации.

По словам Ли Сын Тхэ, рост числа пользователей из России может быть полезен для компании, так как по мере увеличения аудитории появляются бизнес-возможности. В Южной Корее внутри мессенджера есть реклама, коммерция, предприятия могут использовать его для продвижения, отметил он.

Напомним, в РФ широко обсуждают планы властей заблокировать Telegram. Роскомнадзор эти данные не подтвердил, но и не опровергает. При этом практически во всех регионах страны, включая Москву и Санкт-Петербург, мессенджер не работает или работает с большими перебоями, свидетельствуют пользователи.

Гражданам страны настоятельно рекомендовано перейти в отечественный мессенджер.

По последним данным, в российском Мах зарегистрировались 7 миллионов иностранных пользователей с момента запуска приложения, а с начала 2026 года из-за рубежа пользователи отправили более миллиарда сообщений и совершили 220 миллионов звонков.
