12:27
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Происшествия

При крушении самолета ВМС Мексики погибли пять человек

Пять человек погибли в результате крушения самолета военно-морских сил Мексики в американском штате Техас, двое выжили, судьба еще одного остается неизвестной. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство ВМС страны.

По его данным, самолет King Air с бортовым номером ANX-1209 потерпел крушение при заходе на посадку в районе Галвестона. Воздушное судно выполняло гуманитарную миссию по медицинскому сопровождению в рамках плана Marina в координации с фондом Michou y Mau. На борту находились восемь человек — четыре военнослужащих ВМС и четыре гражданских лица.

«Из восьми находившихся на борту человек на данный момент подтверждена гибель пяти, двое живы, еще один не обнаружен. Продолжаются поисково-спасательные работы», — говорится в заявлении министерства.

Как сообщило CNN, самолет перевозил пациентов с ожогами. Среди погибших двухлетний ребенок.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/355618/
просмотров: 325
Версия для печати
Материалы по теме
Авиакатастрофа в Актау. Казахстан скоро опубликует информацию о расследовании
На авиашоу в Дубае разбился самолет
В Грузии разбился турецкий военно-транспортный самолет C-130
В США разбился грузовой самолет UPS — 7 погибших, 11 раненых
В аэропорту Гонконга самолет выкатился с полосы, столкнулся с авто и упал в море
Авиакатастрофа в Актау. Владимир Путин рассказал о причинах трагедии
Авиакатастрофа в Актау. МИД России проинформировал о страховых выплатах
Садыр Жапаров выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой
В Амурской области разбился пассажирский Ан-24, на борту было более 40 человек
Азербайджан решил подать иск против России из-за крушения самолета AZAL
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области выявлен устойчивый канал по&nbsp;изготовлению поддельных документов В Чуйской области выявлен устойчивый канал по изготовлению поддельных документов
$180 тысяч за&nbsp;&laquo;отмазку&raquo;: ГКНБ поймал коррупционеров с&nbsp;деньгами и&nbsp;наркотиками $180 тысяч за «отмазку»: ГКНБ поймал коррупционеров с деньгами и наркотиками
Золото, лекарства и&nbsp;&laquo;крыша&raquo; в&nbsp;погонах: ГКНБ &laquo;накрыл&raquo; крупную контрабандную сеть Золото, лекарства и «крыша» в погонах: ГКНБ «накрыл» крупную контрабандную сеть
Злоупотреблял должностным положением. Задержан аким Чуйского района Злоупотреблял должностным положением. Задержан аким Чуйского района
Бизнес
От&nbsp;веры к&nbsp;доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы
Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на&nbsp;оборудование от&nbsp;MEGA Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на оборудование от MEGA
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) получил награду за&nbsp;международное сотрудничество в&nbsp;Ташкенте МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудничество в Ташкенте
MBANK впервые в&nbsp;Кыргызстане запустил MPay: оплата и&nbsp;переводы одним касанием MBANK впервые в Кыргызстане запустил MPay: оплата и переводы одним касанием
23 декабря, вторник
12:23
Консолидированный бюджет КР на 2026 год планируется свыше 843 миллиардов сомов Консолидированный бюджет КР на 2026 год планируется свы...
12:22
Депутат предлагает увеличить размер пособий для матерей-героинь
12:18
Минтруда: Частные агентства трудоустроили более 17 тысяч граждан за рубежом
12:17
Участок в южной части Бишкека передадут в госсобственность для Погранслужбы
12:01
Для горожан ограничили въезд на территорию мэрии Бишкека