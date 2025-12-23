При крушении самолета ВМС Мексики погибли пять человек

Пять человек погибли в результате крушения самолета военно-морских сил Мексики в американском штате Техас, двое выжили, судьба еще одного остается неизвестной. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство ВМС страны.

По его данным, самолет King Air с бортовым номером ANX-1209 потерпел крушение при заходе на посадку в районе Галвестона. Воздушное судно выполняло гуманитарную миссию по медицинскому сопровождению в рамках плана Marina в координации с фондом Michou y Mau. На борту находились восемь человек — четыре военнослужащих ВМС и четыре гражданских лица.

«Из восьми находившихся на борту человек на данный момент подтверждена гибель пяти, двое живы, еще один не обнаружен. Продолжаются поисково-спасательные работы», — говорится в заявлении министерства.

Как сообщило CNN, самолет перевозил пациентов с ожогами. Среди погибших двухлетний ребенок.