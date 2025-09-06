14:06
Происшествия

Авиакатастрофа в Актау. МИД России проинформировал о страховых выплатах

В Министерстве иностранных дел России рассказали о страховых выплатах в связи с катастрофой самолета «Азербайджанских авиалиний» (рейс Баку — Грозный). По данным российского внешнеполититического ведомства, азербайджанской авиакомпании выплачено страховое возмещение за самолет в размере полной страховой стоимости — 1,003 миллиарда рублей.

Отмечается, что Российская страховая компания АО «АльфаСтрахование» с февраля 2025 года осуществляет страховые выплаты в связи с этой трагедией.

«Полностью урегулированы требования в связи с травмами и гибелью 46 из 62 пассажиров рейса, в том числе полностью осуществлены выплаты по 7 из 15 граждан России, по 35 из 38 граждан Азербайджана, по всем 3 гражданам Кыргызстана, по 1 из 6 граждан Казахстана. На сегодня осуществлены страховые выплаты пострадавшим пассажирам самолета и родственникам погибших на общую сумму 358,4 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Фото из архива. 25 декабря 2024 года самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, разбился неподалеку от аэропорта Актау

Работа с пострадавшими и родственниками погибших по согласованию сумм компенсаций для целей полного урегулирования продолжается, уточняет МИД РФ и призвал не распространять домыслы и фейки.

Напомним, 25 декабря 2024 года самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, разбился неподалеку от аэропорта Актау. Он направлялся туда экстренно после неудачных попыток приземления в России. В результате трагедии погибли 38 человек, 29 выживших были госпитализированы.

Среди пострадавших оказались три гражданина Кыргызстана. 30 декабря их доставили на родину для продолжения лечения. Все они уже выписаны из больниц.

Ранее центр расследования и предоставления авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку записей бортовых самописцев самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) и передал их властям Казахстана.

На днях глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что решено подать иск против России в международные судебные инстанции в связи с крушением самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), которое произошло в Казахстане в декабре 2024 года.
