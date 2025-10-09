Авиакатастрофа в Актау. Владимир Путин рассказал о причинах трагедии

Катастрофа самолета авиакомпании AZAL связана в том числе с тем, что в небе находился украинский беспилотник. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, пишет ТАСС.

«Сейчас в целом можно говорить о причинах этой трагедии. Она связана с несколькими обстоятельствами, и первое заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник», — сказал российский лидер.

Президент РФ отметил, что Россия в день трагедии «вела» три украинских беспилотника, которые пересекли границу страны.

«Мы «вели» сразу три таких беспилотника, которые пересекли границу Российской Федерации ночью в день трагедии», — сказал Владимир Путин.

Напомним, 25 декабря 2024 года самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, разбился неподалеку от аэропорта Актау. Он направлялся туда экстренно после неудачных попыток приземления в России. В результате трагедии погибли 38 человек, 29 выживших были госпитализированы.