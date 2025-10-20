Израиль возобновил удары по Газе спустя шесть дней мира, объявленного Трампом

Израиль возобновил удары по Газе спустя шесть дней мира, объявленного Дональдом Трампом. Армия обороны подтвердила, что нанесла удары по Газе, и заявила о «грубом нарушении» режима прекращения огня со стороны палестинских радикалов из ХАМАС, сообщает The Jerusalem Post.

Фото СМИ

Ранее гостелерадиокомпания Kan информировала об ударе ВВС Израиля по Рафаху на юге анклава в ответ на стрельбу со стороны ХАМАС. Израильские корабли также открыли огонь по побережью.

Как сообщил ЦАХАЛ, в пятницу несколько палестинских боевиков вышли из туннеля в районе Рафаха и открыли огонь по израильским военнослужащим. В результате инцидента никто не пострадал.

Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир после инцидента со стрельбой в Газе потребовал от Биньямина Нетаньяху возобновить там боевые действия. Последний поручил военным «принять решительные меры» против радикалов в Газе.

Арабские телеканалы утверждают, что Израиль нанес удары по лагерю палестинских беженцев в секторе Газа. Число погибших из-за действий Израиля после вступления в силу прекращения огня возросло до 50 человек, сообщает Al Jazeera.

Также Армия обороны Израиля начинает масштабные военные учения на границе с Ливаном. По информации ЦАХАЛ, в ходе маневров будут отрабатываться «различные сценарии, включая оборону территории и реагирование на немедленные угрозы».

В свою очередь ХАМАС отверг обвинения в нарушении сделки с Израилем.

«Силы полиции в Газе при широкой поддержке населения выполняют свой национальный долг, преследуя вооруженные группировки и привлекая их к ответственности в соответствии с действующими законами, чтобы защитить жителей и их имущество», — говорится в заявлении движения.

Накануне Госдеп США сообщил в X, что ХАМАС нарушает режим прекращения огня, учиняя расправу над мирными жителями Газы.

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС действовал с 10 октября в рамках первого этапа мирного плана по урегулированию в секторе Газа. 13 октября американский президент Дональд Трамп заявил о достижении «устойчивого мира» на Ближнем Востоке.