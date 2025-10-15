Для восстановления Газы и обеспечения безопасности жителей сектора после двух лет войны потребуется около $70 миллиардов. Об этом заявили эксперты ООН по вопросам развития.

Отмечается, что практически ни одна часть анклава — длиной всего 41 километр и шириной от двух до пяти километров — не избежала разрушений в результате постоянных израильских бомбардировок.

По словам специального представителя Программы развития ООН для Палестины Яко Силье, доля разрушений в анклаве «составляет около 84 процентов, а в отдельных районах, например в городе Газа, — до 92 процентов».

Согласно предварительной оценке, проведенной ООН, Европейским союзом и Всемирным банком, ущерб оценивается в $70 миллиардов. Чтобы запустить масштабную операцию по восстановлению, только в ближайшие три года потребуется $20 миллиардов.

ПРООН совместно с гуманитарными партнерами уже оказывает неотложную помощь 2,1 миллиона жителям Газы — в том числе обеспечивает им доступ к чистой воде и медикаментам, помогает устроиться на временную работу, убирает мусор и делает дома и общественные пространства более безопасными, очищая их от завалов, под которыми могут находиться неразорвавшиеся боеприпасы или пропавшие без вести люди.

«Мы уже вывезли около 81 тысячи тонн обломков — это примерно 3 тысячи 100 грузовиков, — пояснил Яко Силье. — Основная цель расчистки — обеспечить гуманитарным организациям доступ к пострадавшим районам, чтобы они могли доставить столь необходимую помощь. Мы также очищаем больницы и другие социальные учреждения».

Ранее ХАМАС освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников, которые находились в плену два года. А в Египте подписали декларацию о прекращении огня в секторе Газа.