Сюжет: Атака на Иран

Новый фронт: йеменские хуситы атаковали ракетами военные объекты в Израиле

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила первую с начала войны в Иране атаку со стороны йеменских хуситов. Утром по территории страны выпустили баллистические ракеты, что вызвало срабатывание систем ПВО и сирен тревоги в Беэр-Шеве и прилегающих районах пустыни Негев, сообщило Deutsche Welle.

dpa
Йеменские хуситы
Официальный представитель хуситов заявил, что целями стали «чувствительные» военные объекты Израиля. Он отметил, что атака стала актом поддержки Тегерана и союзных группировок в Ливане, Ираке и на палестинских территориях.

Вступление Йемена в активную фазу войны ставит под удар морское судоходство в направлении Суэцкого канала. Ранее Иран фактически заблокировал Ормузский пролив, через который проходит 20 процентов мирового трафика нефти.

  • Конфликт в Йемене, длящийся с 2014 года, окончательно превратился в элемент большой ближневосточной войны между проиранскими силами и союзниками Саудовской Аравии и США. Противостояние привело к разделению Йемена на контролируемый хуситами север и запад, находящийся под управлением международно признанного правительства и его союзников.
  • Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Американский президент Дональд Трамп назвал военную операцию «Эпическая ярость». Тегеран в ответ атакует Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. Кроме того, Иран заблокировал Ормузский пролив, через который проходит 20 процентов мирового трафика нефти.
  • В Иране погибли многие высокопоставленные иранские чиновники и военные, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи. Пост занял его сын Моджтаба Хаменеи.
