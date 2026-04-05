Иран нанес ракетный удар по израильскому городу Петах-Тиква, поразив завод по производству беспилотников. Об этом сообщает Clash Report.

Целью удара стала фабрика компании AeroSol, которая занимается разработкой и производством дронов для оборонных нужд и государственных заказчиков.

AeroSol является одним из ведущих разработчиков в сфере беспилотной авиации, поставляя продукцию для военных и правительственных структур. Завод принадлежит компании Albeit Military Industries и расположен рядом с авиабазой Неватим в Негеве. На нем производятся самые передовые израильские вооружения, включая беспилотники и высокотехнологичное шпионское оборудование.

Ранее Иран несколько раз пытался атаковать этот объект, но без каких-либо успехов. Прошлой ночью это удалось сделать.

Посол Ирана в Египте Моджтаба Фердоусипур заявил, что Тегеран подготовил список целей для атак, состоящий из американских и израильских кораблей. По его словам, Исламская Республика обладает данными о судах, принадлежащих США и Израилю. Разведка передает эту информацию в Совет национальной безопасности на утверждение.