Прекращение огня на Ближнем Востоке. Переговоры сторон пройдут в Госдепе США

Посол Ливана в США Нада Хаммаде-Муаввад договорился с израильским коллегой Йехиэлем Лайтером провести 14 апреля в здании Госдепа встречу для обсуждения переговоров о прекращении огня. Соответствующее заявление распространили СМИ.

В нем говорится, что по поручению президента Джозефа Ауна проведен первый между послами Ливана и Израиля в Вашингтоне телефонный разговор. Они договорились провести первую встречу в следующий вторник в штаб-квартире Госдепартамента США.

Отмечается, что дипломаты обсудят дату начала переговоров между Ливаном и Израилем под эгидой Соединенных Штатов.

В свою очередь премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что переговоры США и Ирана начнутся в Исламабаде сегодня. ИРИ ранее назвала стартовые условия для начала переговоров с Штатами, одним из которых является прекращение атак на Ливан.

США и Ливан просят Израиль остановить удары по «Хезболле» до начала переговоров, сообщает портал Axios.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручал начать прямые переговоры с Ливаном о разоружении «Хезболлы».