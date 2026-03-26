Ближний Восток: глава ООН призвал начать дипломатические переговоры

Фото ООН. Антониу Гутерриш выступает перед журналистами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

«Эта война вышла из-под контроля», — с таким заявлением о ситуации на Ближнем Востоке выступил генеральный секретарь Антониу Гутерриш перед журналистами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Он сообщил, что поддерживает тесный контакт со многими представителями региона и всего мира.

«Сейчас реализуется ряд инициатив, направленных на диалог и мир. Они должны увенчаться успехом. Я только что назначил Жана Арно моим личным посланником для руководства усилиями ООН по урегулированию конфликта и его последствий», — сказал Антониу Гутерриш.

Антониу Гутерриш

«Мое послание Соединенным Штатам и Израилю заключается в том, что настало время положить конец войне. Мое послание Ирану — прекратите нападать на своих соседей», — сказал глава ООН.

Антониу Гутерриш призвал соблюдать принцип свободы судоходства в Ормузском проливе. Длительное закрытие пролива парализует поставки нефти, газа и удобрений в критический момент, когда начался глобальный посевной сезон, отметил он.

Последствия кризиса ощущают на себе мирные жители в самом регионе и за его пределами.

«Я собственными глазами увидел некоторые из этих последствий во время недавнего визита в Ливан. И там война тоже должна прекратиться. «Хезболла» должна прекратить наносить удары по Израилю. А Израиль должен прекратить военные операции и удары по Ливану, от которых больше всего страдают мирные жители», — сказал генсек.

ООН прилагает все усилия к тому, чтобы свести к минимуму последствия войны, отметил Антониу Гутерриш, однако гуманитарные операции сейчас затруднены.

«Нам нужен выход из этой катастрофы. Выход — в дипломатии. Выход — в полном соблюдении международного права. Выход — в мире», — заключил он.