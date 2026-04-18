Происшествия

В Нигерии неизвестные снова похитили школьников. Об этом сообщил телеканал Channels со ссылкой на местные власти.

Органы безопасности Нигерии начали операцию по поиску преступников и освобождению заложников

Отмечается, что неизвестная террористическая группировка атаковала микроавтобус и захватила в заложники находившихся в машине 18 выпускников средних школ.

Инцидент произошел на шоссе в юго-восточном штате Бенуэ близ города Отукпо, куда учащиеся направлялись для сдачи экзаменов в вузы. Преступники увели их в неизвестном направлении.

Органы безопасности начали операцию по поиску преступников и освобождению заложников.

Нигерия уже около 20 лет ведет борьбу с террором в основном на севере и северо-востоке, а теперь — уже и на юго-востоке. С декабря 2025 года США оказывают помощь Нигерии в решении этой проблемы, направив несколько сотен военнослужащих, оружие и боеприпасы. Однако вылазки экстремистов, в основном из группировки «Боко харам», охватывают новые районы.

Ранее в Нигерии произошло сразу несколько нападений на школы и церкви. Так, в штате Нигер 21 ноября 2025 года вооруженные люди напали на католическую школу Святой Марии и похитили 215 учеников, а также 12 учителей.

США обвиняли власти Нигерии в том, что они потворствуют массовым убийствам христиан повстанцами. Глава Белого дома Дональд Трамп допускал проведение военной операции.
Материалы по теме
Тело последнего погибшего заложника ХАМАС вернули Израилю
Венесуэла стала шестой страной, где США провели военную операцию при Трампе
США нанесли ракетный удар по «Исламскому государству» в Нигерии
В элитной школе в Подмосковье подросток напал с ножом на учащихся. Есть погибший
В Нигерии введено чрезвычайное положение в связи с массовым похищением людей
В Нигерии более 200 детей похищены из католической школы и взяты в заложники
Дональд Трамп пригрозил «уничтожить исламистов» в Нигерии
Два года в плену ХАМАС. Операция по возвращению израильских заложников завершена
Два года в плену ХАМАС. Началось освобождение 20 израильских заложников
Ситуация в Газе. Генсек ООН приветствует соглашение об освобождении заложников
