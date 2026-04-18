В Нигерии неизвестные снова похитили школьников. Об этом сообщил телеканал Channels со ссылкой на местные власти.

Фото СМИ. Органы безопасности Нигерии начали операцию по поиску преступников и освобождению заложников

Отмечается, что неизвестная террористическая группировка атаковала микроавтобус и захватила в заложники находившихся в машине 18 выпускников средних школ.

Инцидент произошел на шоссе в юго-восточном штате Бенуэ близ города Отукпо, куда учащиеся направлялись для сдачи экзаменов в вузы. Преступники увели их в неизвестном направлении.

Органы безопасности начали операцию по поиску преступников и освобождению заложников.

Нигерия уже около 20 лет ведет борьбу с террором в основном на севере и северо-востоке, а теперь — уже и на юго-востоке. С декабря 2025 года США оказывают помощь Нигерии в решении этой проблемы, направив несколько сотен военнослужащих, оружие и боеприпасы. Однако вылазки экстремистов, в основном из группировки «Боко харам», охватывают новые районы.

Ранее в Нигерии произошло сразу несколько нападений на школы и церкви. Так, в штате Нигер 21 ноября 2025 года вооруженные люди напали на католическую школу Святой Марии и похитили 215 учеников, а также 12 учителей.

США обвиняли власти Нигерии в том, что они потворствуют массовым убийствам христиан повстанцами. Глава Белого дома Дональд Трамп допускал проведение военной операции.