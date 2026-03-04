Из Джидды в Бишкек и Ош сегодня вывозят более 200 кыргызстанцев

Сегодня в рамках работы по возвращению граждан в Кыргызстан выполняются два репатриационных авиарейса по маршрутам Джидда — Бишкек и Джидда — Ош. Об этом сообщил МИД КР.

По его данным, рейс по направлению Джидда — Бишкек доставляет 90 граждан Кыргызской Республики, рейс Джидда — Ош — 120.

Сейчас оба самолета находятся в пути и, по предварительной информации, прибудут в Кыргызскую Республику ориентировочно к 16.00.

По достигнутым договоренностям выполнение рейсов по данным направлениям будет регулярное: три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям в Бишкек, по понедельникам, средам и пятницам — в Ош.

Работа по обеспечению безопасного возвращения граждан Кыргызской Республики продолжается, отметили в МИД.

Авиасообщение в регионе прервалось после нападения Израиля и США на Иран 28 февраля. Они наносят многочисленные авиа- и ракетные удары по городам и военным объектам исламской республики. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных. После первых ударов заявление о начале военной операции «Эпическая ярость» сделал американский президент Дональд Трамп.

Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи убит, как и около десяти высокопоставленных чиновников Тегерана. Новым верховным лидером Ирана стал сын убитого аятоллы Моджтаба Хаменеи.

Эскалация напряженности в регионе сохраняется.