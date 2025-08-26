Застрявшая на пике Победы. Наталья Наговицина признана пропавшей без вести

Российскую альпинистку Наталью Наговицину, застрявшую на пике Победы со сломанной ногой, признали пропавшей без вести. Об этом журналистам сообщил вице-президент Федерации альпинизма РФ Александр Пятницын.

По его словам, Наталья Наговицина будет считаться пропавшей без вести до тех пор, пока до нее не доберется спасательная группа.

Фото из архива. Альпинистка Наталья Наговицина признана пропавшей без вести

«Будут ли предприниматься еще попытки ее спасти? Сейчас спасательные операции будут проводиться кем угодно, поэтому я не знаю, что там будет. Может, сейчас куча людей туда приедет и будет с дронами ее искать всю зиму», — сказал он.

Ранее руководитель базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков проинформировал, что попытки спасти альпинистку прекращены.

«Это была последняя надежда, но теперь уже закроют официально поиски, я думаю. Сначала с дрона хотели посмотреть, если она признаков жизни не подает, то сворачивать спасательные мероприятия. Но если она там живая, то тогда попытаться вертолетом снять, что тоже еще не факт. Там высота все-таки 7 тысяч 100», — сказал Дмитрий Греков.

Напомним, большие надежды на продолжение спасательной операции возлагались на итальянских верхолазов. Они должны были вчера, 25 августа, вылететь к месту, где застряла Наталья Наговицина. Однако в связи с ухудшением погодных условий и возможными рисками альпинисты, ранее планировавшие поднять к пику Победы еврокоптер, отказались от этих планов.

По словам Дмитрия Грекова, с высоты, где находится россиянка, ни разу никого не эвакуировали.

Ранее Министерство обороны Кыргызстана провело несколько спасательных операций, во время которых удалось спустить 62 альпиниста и туриста.

Напомним, на пике Победы ранее застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Находясь на маршруте, она сломала ногу и не смогла спуститься. Почти две недели все надеялись, что женщину смогут спасти. Однако плохие погодные условия не позволяли Минобороны начать спасение раньше.

Спасательная операция, которую проводили при содействии подразделений госорганов, прекращена. В альпинистском профессиональном сообществе считают, что шансов остаться в живых у восходительницы практически не было — 11 суток в условиях минимум минус 25 градусов, постоянные штормовые ветры, почти нулевая видимость. Наталья Наговицина погибла. Вероятная причина гибели — переохлаждение и недостаток кислорода.

Высота пика Победы составляет 7 тысяч 439 метров. Он считается одним из самых сложных для восхождения в мире. За все время на нем погибли более 80 альпинистов.