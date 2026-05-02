Жители Бишкека просят очистить арык от бетонных конструкций в центре города

Бишкекчане обратились к городским властям с просьбой убрать старые бетонные конструкции, расположенные на пересечении улиц Боконбаева и Панфилова.

По словам горожан, уже более двух лет бетонные элементы находятся прямо в арыке, препятствуя нормальному протоку воды. Как отмечают местные жители, это приводит к засорам и создает риск подтоплений в дождливые периоды.

Кроме того, конструкции негативно влияют на внешний облик столицы. Бишкекчане подчеркивают, что данный участок находится в центральной части города и должен содержаться в надлежащем состоянии.

Жители просят соответствующие службы вывезти бетонные конструкции.

