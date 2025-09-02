Все спасательные операции по поиску альпинистки Натальи Наговициной прекращены. Об этом на своей странице в Instagram написал президент Федерации альпинизма и спортивного лазания Эдуард Кубатов.

По его словам, с базового лагеря «Южный Энилчек» (пик Победы) сегодня дважды сделали детальный визуальный осмотр с использованием высотного дрона.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать об отсутствии признаков жизнедеятельности Натальи Наговициной. Все спасательные операции прекращены, и нам надо признать этот печальный для всех нас факт. Все видеоматериалы осмотра (более 10 минут) будут переданы лично сыну Натальи. Кыргызская сторона сделала все возможное для организации спасения альпинистки, но запредельная высота, тяжелейшие погодные условия, жесткая посадка вертолета и физическое состояние спасателей не позволили достичь ожидаемых результатов. В истории не было ни одной успешной спасательной операции на высоте 7 тысяч 200 метров, и мы не имели права рисковать и далее жизнью спасателей-альпинистов», — написал Эдуард Кубатов.

Он выразил благодарность кабмину, Министерству обороны, военным пилотам, альпинистам и всем тем, кто был причастен к организации спасательных мероприятий.

«Трагедия в горах — это часть непростой альпинистской жизни. И мы попытаемся сделать все возможное, чтобы наша горная страна была всегда привлекательной и безопасной», — резюмировал Эдуард Кубатов.

Напомним, на пике Победы застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Находясь на маршруте, она сломала ногу и не смогла спуститься. Почти две недели все надеялись на то, что женщину смогут спасти.

Высота пика Победы составляет 7 тысяч 439 метров. Он считается одним из самых сложных для восхождения в мире. За все время там погибли более 80 альпинистов.