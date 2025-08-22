19:03
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Происшествия

Спасатели прекратили восхождение к российской альпинистке на пике Победы

Спасательная операция по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы в Кыргызстане приостановлена. Группе спасателей пришлось прекратить восхождение и начать спуск из-за проблем со здоровьем у руководителя отряда. Об этом сообщает медиагруппа «Звезда» со ссылкой на руководителя базового лагеря Дмитрия Грекова.

Уточняется, что причиной стало ухудшение состояния здоровья у Виталия Акимова, который руководил группой.

скриншота с видеозаписи дрона
Фото скриншота с видеозаписи дрона

«Виталий Акимов руководил спасательным отрядом, который вышел в сторону вершины Победы, в сторону Наговициной. Но до этого он 16-го числа был в том же вертолете с той же бригадой, которая потерпела крушение вертолета (Ми-8 совершил жесткую посадку. — Прим. ред.), и ребята пострадали. Сейчас снова вышел. И на высоте 6 тысяч 100 у него начались боли в спине. Видимо, был все-таки удар во время падения вертолета. Поэтому я развернул всю группу, их четыре человека», — сообщил Дмитрий Греков.

Читайте по теме
Застрявшая на пике Победы альпинистка. В Сети появилось видео с россиянкой

Операция по спасению 47-летней Наговициной, которая с 12 августа находится на высоте 7,2 тысячи метров со сломанной ногой, и без того осложнялась экстремальными погодными условиями — снегопадом и нулевой видимостью.

По словам Дмитрия Грекова, шансы на выживание альпинистки на такой высоте без связи, еды и в разорванной палатке крайне малы.

Ранее Министерство обороны Кыргызстана провело несколько спасательных операций, во время которых удалось спустить 62 альпиниста и туриста.

Поисково-спасательные операции, направленные на спуск пострадавших и доставку погибших к базовым лагерям, продолжаются.

Напомним, на пике Победы на несколько дней застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Плохие погодные условия не позволяли Минобороны начать спасение раньше. Ситуация усугубляется погодными условиями и повышенной сложностью маршрута.

По предварительным данным, она скончалась. 47-летняя Наталья Наговицина больше не подает признаков жизни — отметим, дрон снял видео 16 августа.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/340675/
просмотров: 1953
Версия для печати
Материалы по теме
Застрявшая на пике Победы альпинистка. В Сети появилось видео с россиянкой
Застрявшая на пике Победы альпинистка. О спасательной операции рассказали в МЧС
Застрявшая на пике Победы альпинистка. Эдуард Кубатов оценил ее шансы выжить
Посольство РФ в Кыргызстане призывает альпинистов соблюдать меры безопасности
Застрявшая на пике Победы альпинистка не подает признаков жизни — Shot
Семь дней на пике Победы. Попытка спасти альпинистку закончилась трагедией
Семь дней на пике Победы. Более 60 альпинистов спустили спасатели с вершин
Семь дней на пике Победы. Операция спасения начнется, как только позволит погода
Российская альпинистка уже семь дней не может спуститься с пика Победы
Жесткая посадка вертолета Ми-8. В Министерстве обороны сообщили подробности
Популярные новости
Самолет из&nbsp;Москвы прилетел в&nbsp;Ош, но&nbsp;улетел назад из-за неполадок судна Самолет из Москвы прилетел в Ош, но улетел назад из-за неполадок судна
В&nbsp;Джумгальском районе мужчина незаконно выкопал девять мешков корней макратомии В Джумгальском районе мужчина незаконно выкопал девять мешков корней макратомии
Семь дней на&nbsp;пике Победы. Попытка спасти альпинистку закончилась трагедией Семь дней на пике Победы. Попытка спасти альпинистку закончилась трагедией
Снос в&nbsp;жилмассиве &laquo;Кок-Жар&raquo;. Активист Бекназар Айталиев арестован до&nbsp;октября Снос в жилмассиве «Кок-Жар». Активист Бекназар Айталиев арестован до октября
Бизнес
KOICA и&nbsp;Минпросвещения КР&nbsp;запускают проект для устойчивого будущего школьников KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
Готовьтесь к&nbsp;учебному году в&nbsp;O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor Готовьтесь к учебному году в O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
KOICA запускает проект по&nbsp;улучшению качества воздуха в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
22 августа, пятница
19:00
Афиша Бишкека на выходные: литературный вечер, выставки и кино Афиша Бишкека на выходные: литературный вечер, выставки...
18:30
23 августа: где в Бишкеке отключат свет
18:11
Жанторо Мирзалиев вышел в полуфинал молодежного чемпионата мира по борьбе
17:58
Спасатели прекратили восхождение к российской альпинистке на пике Победы
17:38
Более тысячи гектаров земли возвращены государству в Жайылском районе