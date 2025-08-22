Спасатели прекратили восхождение к российской альпинистке на пике Победы

Спасательная операция по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы в Кыргызстане приостановлена. Группе спасателей пришлось прекратить восхождение и начать спуск из-за проблем со здоровьем у руководителя отряда. Об этом сообщает медиагруппа «Звезда» со ссылкой на руководителя базового лагеря Дмитрия Грекова.

Уточняется, что причиной стало ухудшение состояния здоровья у Виталия Акимова, который руководил группой.

Фото скриншота с видеозаписи дрона

«Виталий Акимов руководил спасательным отрядом, который вышел в сторону вершины Победы, в сторону Наговициной. Но до этого он 16-го числа был в том же вертолете с той же бригадой, которая потерпела крушение вертолета (Ми-8 совершил жесткую посадку. — Прим. ред.), и ребята пострадали. Сейчас снова вышел. И на высоте 6 тысяч 100 у него начались боли в спине. Видимо, был все-таки удар во время падения вертолета. Поэтому я развернул всю группу, их четыре человека», — сообщил Дмитрий Греков.

Читайте по теме Застрявшая на пике Победы альпинистка. В Сети появилось видео с россиянкой

Операция по спасению 47-летней Наговициной, которая с 12 августа находится на высоте 7,2 тысячи метров со сломанной ногой, и без того осложнялась экстремальными погодными условиями — снегопадом и нулевой видимостью.

По словам Дмитрия Грекова, шансы на выживание альпинистки на такой высоте без связи, еды и в разорванной палатке крайне малы.

Ранее Министерство обороны Кыргызстана провело несколько спасательных операций, во время которых удалось спустить 62 альпиниста и туриста.

Поисково-спасательные операции, направленные на спуск пострадавших и доставку погибших к базовым лагерям, продолжаются.

Напомним, на пике Победы на несколько дней застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Плохие погодные условия не позволяли Минобороны начать спасение раньше. Ситуация усугубляется погодными условиями и повышенной сложностью маршрута.

По предварительным данным, она скончалась. 47-летняя Наталья Наговицина больше не подает признаков жизни — отметим, дрон снял видео 16 августа.