Происшествия

Жесткая посадка вертолета Ми-8. Пострадали два летчика и три россиянина

При жесткой посадке вертолета Ми-8, которая произошла 16 августа, пострадали два летчика и три гражданина России. Об этом сообщили в полномочном представительстве президента Кыргызстана в Иссык-Кульской области.

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Семь дней на пике Победы. Более 60 альпинистов спустили спасатели с вершин

«Всего во время посадки пострадали пять человек, в том числе два летчика и трое граждан России», — уточняется в сообщении.

Напомним, жесткая посадка произошла при спуске с пика Победы альпинистов — гражданин Германии и гражданин России получили травмы, еще один человек — гражданин Италии — погиб.

Для эвакуации пострадавших был направлен вертолет (бортовой номер 205). Из-за сложных погодных условий геликоптер совершил жесткую посадку. На борту находились экипаж и шесть спасателей, некоторые из них получили травмы.

Для спасательных работ вызвали другой вертолет — Ми-17ВМ.
