Происшествия

Жесткая посадка вертолета Ми-8. В Министерстве обороны сообщили подробности

В Министерстве обороны Кыргызстана сообщили подробности инцидента, когда у пика Победы совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8.

Уточняется, что при спуске с вершины гражданин Германии и гражданин России получили травмы, еще один человек — гражданин Италии — погиб.

Для эвакуации пострадавших был направлен вертолет (бортовой номер 205). Из-за сложных погодных условий геликоптер совершил жесткую посадку. На борту находились экипаж и шесть спасателей, некоторые из низ получили травмы. Однако их жизни ничего не угрожает.

Для спасательных работ вызвали другой вертолет — Ми-17ВМ. Пострадавшие были доставлены в аэропорт Каракола, откуда их направили в больницу. Кроме того, 13 спасателей перевезли с площадки Түндүк Энильчек в лагерь «Чар-Кудук».

Состояние всех спасенных оценивается как удовлетворительное.

Специалисты установят причины происшествия с вертолетом и оценят его техническое состояние.
