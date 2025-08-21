Российская альпинистка, застрявшая со сломанной ногой на пике Победы, по предварительным данным, скончалась, сообщает Telegram-канал Shot. В посте отмечается, что 47-летняя Наталья Наговицина больше не подает признаков жизни.

«Женщина лежит в спальном мешке на высоте 7 тысяч метров, температура там сейчас −23. По нашей информации, спасатели Киргизии должны были выдвинуться во вторник к месту, где находится альпинистка, однако подъем может занять до 5–6 дней. Один из ближайших лагерей к пику Победы, откуда можно взять старт спасательной экспедиции, — лагерь «Южный Иныльчек», который находится в 3,5 километра по вертикали. В данный момент несколько опытных альпинистов собираются отдельно от спасателей выдвинуться на поиски Натальи», — говорится в сообщении.

В публикации также говорится, что из-за ландшафта местности, где застряла альпинистка, тяжело спустить человека.

«Ее палатка стоит в той же мульде, где несколько лет назад погиб альпинист Михаил Ишутин — его тело до сих пор не эвакуировано. От точки, где лежит застрявшая, идет длинный гребень. При идеальной погоде большой сильной акклиматизированной команде понадобится пара дней, чтобы спустить ее. Часть спасателей получили травмы и не смогут принимать участие в спасательной операции. С каждым днем температура на пике становится ниже, завтра ожидается −26 градусов и снег. А Наталья больше не двигается», — отмечено в тексте.

Ранее сообщалось, что на пике Победы на несколько дней застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Плохие погодные условия не позволяли Минобороны начать спасение раньше. Ситуация усугубляется погодными условиями и повышенной сложностью маршрута.