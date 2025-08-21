10:08
USD 87.44
EUR 101.77
RUB 1.08
Происшествия

Застрявшая на пике Победы альпинистка не подает признаков жизни — Shot

Российская альпинистка, застрявшая со сломанной ногой на пике Победы, по предварительным данным, скончалась, сообщает Telegram-канал Shot. В посте отмечается, что 47-летняя Наталья Наговицина больше не подает признаков жизни.

«Женщина лежит в спальном мешке на высоте 7 тысяч метров, температура там сейчас −23. По нашей информации, спасатели Киргизии должны были выдвинуться во вторник к месту, где находится альпинистка, однако подъем может занять до 5–6 дней. Один из ближайших лагерей к пику Победы, откуда можно взять старт спасательной экспедиции, — лагерь «Южный Иныльчек», который находится в 3,5 километра по вертикали. В данный момент несколько опытных альпинистов собираются отдельно от спасателей выдвинуться на поиски Натальи», — говорится в сообщении.

Читайте по теме
Семь дней на пике Победы. Более 60 альпинистов спустили спасатели с вершин

В публикации также говорится, что из-за ландшафта местности, где застряла альпинистка, тяжело спустить человека.

«Ее палатка стоит в той же мульде, где несколько лет назад погиб альпинист Михаил Ишутин — его тело до сих пор не эвакуировано. От точки, где лежит застрявшая, идет длинный гребень. При идеальной погоде большой сильной акклиматизированной команде понадобится пара дней, чтобы спустить ее. Часть спасателей получили травмы и не смогут принимать участие в спасательной операции. С каждым днем температура на пике становится ниже, завтра ожидается −26 градусов и снег. А Наталья больше не двигается», — отмечено в тексте.

Ранее сообщалось, что на пике Победы на несколько дней застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Плохие погодные условия не позволяли Минобороны начать спасение раньше. Ситуация усугубляется погодными условиями и повышенной сложностью маршрута.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/340413/
просмотров: 1398
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане с вершины Байчечекей эвакуировали двух российских альпинистов
Семь дней на пике Победы. Попытка спасти альпинистку закончилась трагедией
Семь дней на пике Победы. Более 60 альпинистов спустили спасатели с вершин
Семь дней на пике Победы. Операция спасения начнется, как только позволит погода
Российская альпинистка уже семь дней не может спуститься с пика Победы
Жесткая посадка вертолета Ми-8. В Министерстве обороны сообщили подробности
Вертолет Минобороны совершил жесткую посадку в районе пика Победы
В Непале отменяют плату за восхождение на 97 вершин в Северо-Западных Гималаях
Российский альпинист скончался после покорения пика Победы в Кыргызстане
Лавина у подножья пика Победы: очевидцы сняли на видео момент схода снега
Популярные новости
Самолет из&nbsp;Москвы прилетел в&nbsp;Ош, но&nbsp;улетел назад из-за неполадок судна Самолет из Москвы прилетел в Ош, но улетел назад из-за неполадок судна
Снос в&nbsp;жилмассиве &laquo;Кок-Жар&raquo;. Активист Бекназар Айталиев арестован до&nbsp;октября Снос в жилмассиве «Кок-Жар». Активист Бекназар Айталиев арестован до октября
На&nbsp;юге Кыргызстана ночью произошло землетрясение На юге Кыргызстана ночью произошло землетрясение
В&nbsp;Бишкеке парень подозревается в&nbsp;убийстве матери. Его нашли варящим ногу убитой В Бишкеке парень подозревается в убийстве матери. Его нашли варящим ногу убитой
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане появится первый национальный автомобиль &laquo;Muras&raquo; В Кыргызстане появится первый национальный автомобиль «Muras»
&laquo;Капитал Банк&raquo;: надежность, стабильность и&nbsp;государственная поддержка «Капитал Банк»: надежность, стабильность и государственная поддержка
Онлайн-переводы в&nbsp;Турцию&nbsp;&mdash; в&nbsp;пару кликов через MBANK Онлайн-переводы в Турцию — в пару кликов через MBANK
&laquo;Банк Компаньон&raquo; предлагает быстрые международные переводы через MoneyGram «Банк Компаньон» предлагает быстрые международные переводы через MoneyGram
21 августа, четверг
09:58
В Кыргызстане с вершины Байчечекей эвакуировали двух российских альпинистов В Кыргызстане с вершины Байчечекей эвакуировали двух ро...
09:51
Армия обороны Израиля начала захват Газы
09:39
В Бишкеке в прокат выходит кыргызская драма «Керексин»
09:29
Автодорога Орто-Сай — флагшток будет заасфальтирована
09:25
В Кыргызстане появится первый национальный автомобиль «Muras»