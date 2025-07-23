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Происшествия

Следствие по делу «Клоопа» завершено, дело передано в суд

Следствие по делу бывшего и действующего видеооператоров сайта «Клооп» Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова завершено. Дело передано в суд. Первое заседание запланировано на 5 августа, сообщили в редакции.

По словам адвоката Кайсына Абакирова, дело будет рассматриваться в Первомайском райсуде Бишкека.

Ранее сообщалось, что банковские счета нескольких сотрудников «Клоопа» заблокированы по решению суда.

Напомним, в доме журналистки «Клоопа» в Оше Зыягул Болот кызы ранее провели обыск, после ее забрали на допрос. Позже стало известно, что к оператору издания в Бишкеке Александру Александрову также пришли с обыском и забрали на допрос в ГКНБ. После обысков на допрос забрали действующую журналистку Айдай Эркебаеву и бывшую сотрудницу редакции Зару Сыдыгалиеву, которая уволилась еще в 2023 году. Всего на допросе было семь человек.

30 мая задержали бухгалтера «Клоопа». Ее остановили на улице в столице возле одного из банков и увезли в ГКНБ.

Под подписку о неразглашении отпущены Зыягул Болот кызы, Айдай Эркебаева, Зара Сыдыгалиева и еще две девушки, доставленные на допрос вместе с действующими и бывшими журналистами издания.

Напомним, в 2023 году прокуратура подала иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. По результатам судебных процессов в 2024-м его ликвидировали.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337154/
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