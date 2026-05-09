Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной 9, 10 и 11 мая.

По словам президента США, перемирие будет включать в себя приостановку всех боевых действий, а также обмен 1 тысячи на 1 тысячу военнопленных.

«Этот запрос был сделан непосредственно мной, и я очень ценю его одобрение президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома также выразил надежду на то, что перемирие между Россией и Украиной может положить начало завершению конфликта.

При этом госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио признал, что переговорный процесс по украинскому урегулированию в настоящее время не продвигается.

Тем не менее США готовы играть роль посредника, чтобы добиться завершения боевых действий, заявил он журналистам в ходе визита в Италию. И добавил, что США «не хотят тратить впустую свое время и энергию на усилия, которые не приводят к прогрессу».