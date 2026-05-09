10:19
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной

Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной 9, 10 и 11 мая.

По словам президента США, перемирие будет включать в себя приостановку всех боевых действий, а также обмен 1 тысячи на 1 тысячу военнопленных.

«Этот запрос был сделан непосредственно мной, и я очень ценю его одобрение президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома также выразил надежду на то, что перемирие между Россией и Украиной может положить начало завершению конфликта.

При этом госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио признал, что переговорный процесс по украинскому урегулированию в настоящее время не продвигается.

Тем не менее США готовы играть роль посредника, чтобы добиться завершения боевых действий, заявил он журналистам в ходе визита в Италию. И добавил, что США «не хотят тратить впустую свое время и энергию на усилия, которые не приводят к прогрессу».
Ссылка: https://24.kg/vlast/373167/
просмотров: 429
Версия для печати
Материалы по теме
После угроз Владимир Зеленский тоже заявил, что вводит режим перемирия
Россия объявила одностороннее перемирие с Украиной в честь Дня Победы
Конец войны? Конфликт с Ираном завершен, уведомил Белый дом Конгресс США — СМИ
Трамп и Путин провели очередной телефонный разговор: что обсуждали
Падение рейтинга президента России Владимира Путина продолжается
Атака на Иран. Три страны Евросоюза официально выступили против Израиля
Прекращение войны на Ближнем Востоке. Переговоры США и Ирана зашли в тупик
Ситуация вокруг Украины. Путин объявил пасхальное перемирие до 12 апреля
Кыргызстан приветствует достижение соглашения о перемирии на Ближнем Востоке
Атака на Иран. Тегеран и Вашингтон согласовали двухнедельное перемирие
Популярные новости
Депутат ЖК&nbsp;предлагает убрать тест по&nbsp;кыргызскому языку из&nbsp;ОРТ Депутат ЖК предлагает убрать тест по кыргызскому языку из ОРТ
Садыру Жапарову представили проект торгового парка &laquo;Достук&raquo; в&nbsp;Баткене Садыру Жапарову представили проект торгового парка «Достук» в Баткене
Садыр Жапаров осмотрел новый корпус в&nbsp;санатории &laquo;Голубой Иссык-Куль&raquo; Садыр Жапаров осмотрел новый корпус в санатории «Голубой Иссык-Куль»
Дайырбек Орунбеков прокомментировал видео о&nbsp;китайских рабочих на&nbsp;заводе &laquo;Джунда&raquo; Дайырбек Орунбеков прокомментировал видео о китайских рабочих на заводе «Джунда»
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
9 мая, суббота
10:10
В Бишкеке и других городах Кыргызстана проходит «Бессмертный полк» В Бишкеке и других городах Кыргызстана проходит «Бессме...
10:00
Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
09:28
Проект «Открытый кабинет» запускает администрация президента Кыргызстана для СМИ
09:09
Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым 9 мая в Бишкеке было в 1944 году
8 мая, пятница
21:39
Корпорация Apple начала работу над iPhone с голографическим экраном
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 мая: ожидаются дожди
20:03
О смертельно опасной проводке на столбах в парке Бишкека сообщил горожанин