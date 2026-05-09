США начали публиковать обещанные Дональдом Трампом файлы по НЛО

Пентагон обнародовал часть архивных материалов о неопознанных аномальных явлениях и создал для этого специальный раздел на своем сайте.

Файлы содержат отчеты, телеграммы, письма, фотографии, аудио- и видеозаписи и другие материалы.

В основном публикации представляют собой фото и видео размытых движущихся точек и отчеты, записанные со слов тех, кто видел странные летающие объекты. Среди документов можно найти и рисунки, созданные со слов тех, кто якобы видел летающую тарелку или пришельца.

Комментируя публикацию, президент США написал: «Если предыдущие администрации не были прозрачны по этому вопросу, то теперь, с этими новыми документами и видео, люди смогут сами решить: «Что, черт возьми, происходит?» Веселитесь и наслаждайтесь».

Напомним, ранее глава Белого дома распорядился раскрыть документы, касающиеся инопланетян и НЛО.

«Учитывая огромный интерес, я поручу военному министру [Питу Хегсету] и соответствующим департаментам и агентствам начать процесс выявления и раскрытия правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений и неопознанных летающих объектов, а также любой другой информации, связанной с этими крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами», — писал он в своей соцсети Truth Social.
