В Бишкеке и других городах Кыргызстана проходит «Бессмертный полк»

Сегодня десятки тысяч людей вышли на улицы городов и сел Кыргызстана, чтобы пройти маршем «Бессмертного полка» с портретами дедушек, бабушек, родных и близких — тех, кто, не жалея себя, ковал Победу на фронтах войны с фашизмом.

Самое масштабное шествие проходит в столице Кыргызстана. Помимо Бишкека «Бессмертный полк» стартовал в Манасе, Таласе, Оше, Караколе, селах Ленинское и Кызыл Октябрь.







На всем пути следования колонну встречают сотни горожан с портретами фронтовиков. Многие присоединяются к шествию прямо по ходу движения. В этом еще одна символичная часть «Бессмертного полка»: люди, которые по разным причинам не могут пройти почти семь километров, все равно выходят к дороге возле своих домов, чтобы встретить колонну с портретом ветерана в руках.

Пожилые люди сидят на стульчиках у обочины и вместе с участниками шествия громко кричат: «Уррааа! Урраа!»

В колонне поют песни военных лет — кто как умеет, кто как помнит. «Бессмертный полк» давно стал по-настоящему народной акцией, которую каждый год ждут около сотни тысяч людей по всему Кыргызстану.

Координатор движения «Бессмертный полк» в Кыргызстане Зульфира Хайбуллина:

— Три ночи не спала. Очень надеюсь, что сегодня все пройдет по-доброму и спокойно. Мы приняли все меры предосторожности и верим, что шествие состоится без эксцессов. Для нас главное не количество участников, а то, что люди пришли по зову сердца. Здесь нет никакой обязаловки — все пришли с хорошим настроением и с памятью о своих родных.

Участник шествия, бишкекчанин Павел Григорьев:

— Это мой дедушка — в 1942 году под Сталинградом он начал воевать в составе Казачьего кавалерийского корпуса. А бабушка была труженицей тыла. Для нашей семьи День Победы — самый главный праздник, поэтому на шествие мы приходим каждый год. Знамя, которое я несу, для меня священно — именно такое знамя было водружено над Рейхстагом.

Генерал-полковник Абдыгул Чотбаев:

— Я участвовал еще в самых первых шествиях «Бессмертного полка». Тогда одними из первых в колонну начали выходить военные. Сегодня я пришел с портретом своего дедушки Чотбая. Он был тяжело ранен и погиб на войне. Его младший брат вернулся домой и прожил до 94 лет. Для меня пройти в составе «Бессмертного полка» с портретами предков — это долг и честь. Меня каждый год приглашают на другие мероприятия, но я выбираю именно это шествие. От чувства гордости — аж мурашки по коже.