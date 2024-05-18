Протесты против иностранцев в Бишкеке. Милиция представила хронологию событий

В Министерстве внутренних дел представили хронологию событий, которые привели к протестам против иностранцев в ночь с 17 на 18 мая 2024 года в Бишкеке.

По данным ведомства, в ночь на 13 мая 2024 года примерно в 02.00 возле пиццерии, расположенной в микрорайоне «Восток-5», группа неизвестных лиц азиатской внешности встретила группу иностранных студентов. Они начали к ним приставать, попросили закурить и стали придираться, почему иностранцы позволяют себе курить в этом месте.

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«Один из них стал распускать руки, иностранные граждане стали убегать. Они успели добежать до места своего проживания, хостела по улице Атая Огонбаева. Группа неизвестных зашла за ними, применив силу, забрали деньги и вещи иностранных граждан. После четверо неизвестных стали заходить в разные комнаты, выбивать двери. Когда они зашли в комнаты, где живут девушки, на шум и крики прибежали иностранцы, которые собирались дать отпор пришедшим. Между ними во дворе хостела завязалась драка. В ходе драки трое из пришедших убежали, оставив одного из своих. Иностранные граждане вызвали скорую помощь, одного из нападавших отправили в машине с медиками в больницу», — говорится в сообщении.

По приезде в больницу он назвался другим именем, по обстоятельствам происшествия пояснения не давал. С заявлением по факту получения телесных повреждений не обращался, получив необходимую медицинскую помощь, скрылся. В МВД отмечают, что все происходившее в ту ночь зафиксировано камерами наружного наблюдения.

По факту драки УВД Свердловского района возбудило уголовное дело по статье 280 (хулиганство с группой лиц по предварительному сговору) УК КР. Задержаны и водворены в изолятор временного содержания двое кыргызстанцев.

По факту открытого завладения имуществом с заявлением обратились иностранные граждане:

Е.А., 2004 года рождения, получил телесные повреждения;

Х.А., 2003 года рождения, у него забрали $1 тысячу 250 и телефон IPhone 15 Promax;

А.М., 2003 года рождения, у него забрали $1 тысячу 550 и барсетку.

В ходе следствия установлены двое лиц из четырех нападавших на иностранных граждан в хостеле. Оба уроженцы Кеминского района Чуйской области. Личности еще двоих устанавливают.

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МВД сообщило, что 17 мая 2024 года на странице «Ньюс Кейджи» в соцсети Instagram опубликовано видео драки, имевшее место во дворе хостела по улице Огонбаева. Оно было без объяснения обстоятельств произошедшего, что вызвало общественный резонанс и массовое недовольство молодежи и «привело к локальному волнению».

«18 мая 2024 года вечером молодые люди, недовольные произошедшими событиями, стали собираться на пересечении улиц Курманжан Датки и проспекта Чуй и примерно к 22.00 число собравшихся выросло от 500 до 700 человек. Они требовали соразмерной реакции со стороны правоохранительных органов в отношении виновных лиц по факту драки во дворе хостела по улице Атая Огонбаева», — говорится в сообщении МВД.

На месте провели разъяснительные работы и по истечении времени собравшиеся разошлись.

По версии милиции, ночью ситуацией воспользовались третьи лица и для дестабилизации обстановки стали распространять ложную информацию по группам мессенджеров о том, что есть жертвы, озвучивали число погибших со стороны граждан Кыргызстана.

Информация о жертвах ложная, не соответствует действительности. Министерство внутренних дел КР

МВД призывает граждан, жителей Бишкека и гостей столицы не верить ложной информации, не вестись на провокации.