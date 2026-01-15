17:07
Протесты в Иране: посольство говорит о вмешательстве извне

Фото из интернета. Флаг Ирана

Недавние экономические протесты в Иране, по заявлению посольства Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике, вышли за рамки мирных акций и переросли в насилие в результате вмешательства зарубежных акторов. Об этом говорится в пресс-релизе дипмиссии.

Отмечается, что в Иране мирные собрания официально признаны и существуют в рамках внутреннего законодательства, а также имеется правовая база для выражения требований, критики и протестов. Однако, как отмечается, недавние акции экономического характера постепенно отклонились от своего первоначального курса.

В диппредставительстве выделили четыре этапа развития событий.

С 28 по 31 декабря проходили мирные гражданские протесты, которые ограничивались базарами и профсоюзами. Правительство, по данным посольства, оперативно провело переговоры с представителями предпринимателей и профсоюзов, выслушало их требования, часть экономических вопросов была включена в повестку дня, после чего уличные акции сменились диалогом.

С 1 по 7 января, как утверждается, в протестах появились новые участники, а демонстрации переросли в насильственные действия, однако без применения оружия. Силы безопасности, по версии иранской стороны, действовали с максимальной сдержанностью, чтобы предотвратить дальнейшее насилие.

С 8 по 10 января, говорится в заявлении, в ряды демонстрантов проникли вооруженные террористические элементы. Утверждается, что они стреляли по полицейским и мирным жителям с целью увеличения числа жертв и провоцирования внешнего вмешательства. В посольстве заявляют о наличии документов, в том числе голосовых сообщений, свидетельствующих о координации этих действий из-за рубежа, а также о причастности США и Израиля. Эти события в Тегеране рассматривают как продолжение двенадцатидневной войны с Израилем и Соединенными Штатами в июне 2025 года.

С 10 января, по данным посольства, ситуация была взята под контроль. Сообщается о задержании большого числа вооруженных лиц, признания которых планируется обнародовать в ближайшее время. Согласно приведенным данным опросов, более 80 процентов населения выступают за прекращение беспорядков, при этом свыше 70 процентов считают основной причиной происходящего иностранное вмешательство.

В пресс-релизе также приводятся сведения о масштабных разрушениях.

Речь идет о поджоге около 200 магазинов в отдельных городах, нападениях на 53 пожарные машины, восемь из которых полностью выведены из строя, поджогах 180 машин скорой помощи, уничтожении 26 банков и 25 мечетей в столице, а также нападениях на 53 мечети по всей стране. Кроме того, сообщается о нападениях на правительственные здания, полицейские участки и государственное имущество, а также об изъятии у вооруженных групп более 1 тысячи 300 единиц оружия.

В заключение в посольстве подчеркнули, что право на мирный протест является общепризнанным, однако ни одно государство не терпит беспорядков, поджогов государственной собственности, террористических актов и стрельбы по людям и сотрудникам правоохранительных органов.
