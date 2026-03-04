В результате масштабных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками МВД пресечена деятельность устойчивой организованной преступной группировки, состоявшей из 15 человек. Указанные лица ранее неоднократно судимы и состояли на оперативном учете как действующие члены ОПГ.

Установлена причастность задержанных к совершению серии краж в особо крупном размере и разбойных нападений на территории КР.

В частности, эпизоды краж из административных зданий, торговых объектов и офисных помещений.

При совершении преступлений участники группы использовали меры конспирации, в том числе реалистичные силиконовые маски женских лиц и парики для сокрытия личности и введения в заблуждение возможных свидетелей.

Общая сумма причиненного материального ущерба составила 25 миллионов сомов.

В ходе спецоперации задержаны: К.С.Д., 1988 года рождения, ранее 14 раз судимый за разбой, кражи и грабеж; Ж.Д.Т., 1994 года рождения, ранее пять раз судимый за разбой и кражи; Ч.З.С., 1988 года рождения, ранее пять раз судимый за разбой и кражи; Т. уулу Т., 1991 года рождения, ранее трижды судимый за убийство, кражу и грабеж; Т. уулу У., 1991 года рождения, ранее судимый за кражу; О.М.Д., 1988 года рождения, ранее шесть раз судимый за разбой, кражу, причинение тяжкого вреда здоровью и вымогательство; М.Б.А., 1980 года рождения, ранее пять раз судимый за убийство, разбой, кражи и незаконное хранение оружия; М. уулу Э., 1991 года рождения, ранее трижды судимый за кражи; Э.А.Р., 1988 года рождения, ранее судимый за кражу.

В ходе обысков обнаружены и изъяты: профессиональное оборудование для вскрытия сейфов и дверей, а также подбора ключей различной сложности; радиостанции; GPS-трекеры для слежения за объектами; устройства подавления сигналов охранных систем и сигнализаций.

Кроме того, изъяты: автомат АКСУ со снаряженным магазином (30 патронов), пистолет Макарова (ПМ), 20 боевых патронов калибра 9 мм к ПМ, травматический пистолет Макарова, боевая ручная граната Ф-1, холодное оружие (ножи), а также наркотическое средство – гашиш (смола каннабиса) общим весом около 44,73 грамма.

Всем задержанным предъявлено обвинение по части 2 статьи 261 (создание организованной группы либо участие в ней) УК Кыргызской Республик. Фигуранты водворены в СИЗО № 1 города Бишкека.

Также установлена причастность к деятельности указанной группы, лиц отбывающих наказание в учреждениях ГСИН КР и ранее неоднократно судимых за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Задержанные поддерживали связь с осужденными: К.Н.Д., 1986 года рождения, ранее 8 раз судимый; Э.Ж.О., 1979 года рождения, ранее 9 раз судимый; Б.А.Т., 1986 года рождения, ранее 13 раз судимый; Т.С.А., 1990 года рождения, ранее 3 раза судимый; Ж.С.А., 1991 года рождения, ранее 4 раза судимый; Ш.Т.С., 1986 года рождения, ранее 8 раз судимый.

По предварительным данным, схема взаимодействия заключалась в следующем: лица, находившиеся на свободе, совершали преступления, после чего осужденные брали на себя вину, выбирая удобные временные промежутки.

В настоящее время деятельность преступной группы полностью пресечена.



