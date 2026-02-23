Зашел с ножом и отобрал у подростка 350 сомов. В Бишкеке задержан налетчик

В Бишкеке задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

По ее данным, инцидент произошел 21 февраля в селе Кашка-Баш.

Около 13.20 в магазин зашел неизвестный мужчина и, угрожая острым предметом несовершеннолетней продавщице, потребовал деньги из кассы. Он забрал 350 сомов и мобильный телефон.

Факт зарегистрирован по статье 207 «Разбой» УК КР.

Сотрудники милиции оперативно установили и задержали подозреваемого — М.М., 1993 года рождения. Он водворен в ИВС, ведется следствие.