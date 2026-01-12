10:21
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Происшествия

Беспорядки против беспорядков. Власти Ирана призвали выйти своих сторонников

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с телеобращением к нации. Он, в частности, призвал граждан выходить на улицы, чтобы «не дать радикалам исказить требование протестующих».

Телеканал Al Mayadeen сообщает, что в акциях протеста лидер страны обвинил США и Израиль, которые, по его словам, пытаются дестабилизировать ситуацию в Иране.

При этом Масуд Пезешкиан отметил, что власти продолжат экономические реформы, чтобы выполнить изначальные требования протестующих. Он также призвал молодежь не участвовать в беспорядках и заметил, что народ не примет тех, кто участвовал в нападениях на мечети.

В результате протестов в Иране погибли не менее 544 человек, утверждает местная правозащитная организация HRANA. В их числе 483 протестующих, 47 военнослужащих или сотрудников правоохранительных органов, 1 чиновник, 8 несовершеннолетних, а также 5 гражданских лиц, которые не участвовали в акциях.

HRANA подчеркивает, что обладает информацией о других 579 погибших, но она нуждается в подтверждении.

По последним данным организации, акции зафиксированы в 585 локациях в 186 городах (31 провинция) Ирана, а число задержанных превысило 10 тысяч.

Напомним, в государстве уже более 80 часов нет интернета. Массовые митинги, вызванные экономическим кризисом и девальвацией местной валюты, продолжаются с конца декабря 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/357441/
просмотров: 432
Версия для печати
Материалы по теме
Массовые акции в Иране. Число погибших увеличилось до 200 — Time
Массовые акции в Иране. Власти страны пригрозили протестующим смертной казнью
Массовые акции протеста против власти. В Иране полностью отключили интернет
Протестующие в Иране взяли под контроль города Абданан и Малекшахи — СМИ
Акции протеста в Иране: кыргызстанцев просят воздержаться от поездок в страну
Венесуэла стала шестой страной, где США провели военную операцию при Трампе
В Иране шестые сутки продолжаются антиправительственные протесты: есть жертвы
В Иране продолжаются массовые протесты на фоне экономического кризиса
В Иране проходит Неделя чествования женщин
Из Ирана в КР пытались незаконно ввезти 6 тысяч килограммов рыбной продукции
Популярные новости
В&nbsp;Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось на&nbsp;юге Кыргызстана В Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось на юге Кыргызстана
Супруга экс-депутата ЖК&nbsp;пожаловалась главе ГКНБ на&nbsp;избиения со&nbsp;стороны мужа Супруга экс-депутата ЖК пожаловалась главе ГКНБ на избиения со стороны мужа
Семилетний ребенок погиб в&nbsp;ДТП недалеко от&nbsp;горнолыжной базы &laquo;Чункурчак&raquo; Семилетний ребенок погиб в ДТП недалеко от горнолыжной базы «Чункурчак»
Милиция задержала бывшего депутата Жогорку Кенеша Аккулу Бердиева Милиция задержала бывшего депутата Жогорку Кенеша Аккулу Бердиева
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
12 января, понедельник
10:06
Золото турнира Yasar Dogu завоевал еще один кыргызстанец — Залкарбек Табалдиев Золото турнира Yasar Dogu завоевал еще один кыргызстане...
10:00
Проект BELES по выпуску отечественных автобусов приостановлен
09:49
Беспорядки против беспорядков. Власти Ирана призвали выйти своих сторонников
09:38
Кинопавильон и студия Dolby Atmos могут появиться в Кыргызстане — Минкультуры
09:23
Рубль и тенге подешевели, доллар дорожает. Курс валют на 12 января
11 января, воскресенье
21:16
Американские военные могли применить новое оружие в Венесуэле — СМИ