Беспорядки против беспорядков. Власти Ирана призвали выйти своих сторонников

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с телеобращением к нации. Он, в частности, призвал граждан выходить на улицы, чтобы «не дать радикалам исказить требование протестующих».

Телеканал Al Mayadeen сообщает, что в акциях протеста лидер страны обвинил США и Израиль, которые, по его словам, пытаются дестабилизировать ситуацию в Иране.

При этом Масуд Пезешкиан отметил, что власти продолжат экономические реформы, чтобы выполнить изначальные требования протестующих. Он также призвал молодежь не участвовать в беспорядках и заметил, что народ не примет тех, кто участвовал в нападениях на мечети.

В результате протестов в Иране погибли не менее 544 человек, утверждает местная правозащитная организация HRANA. В их числе 483 протестующих, 47 военнослужащих или сотрудников правоохранительных органов, 1 чиновник, 8 несовершеннолетних, а также 5 гражданских лиц, которые не участвовали в акциях.

HRANA подчеркивает, что обладает информацией о других 579 погибших, но она нуждается в подтверждении.

По последним данным организации, акции зафиксированы в 585 локациях в 186 городах (31 провинция) Ирана, а число задержанных превысило 10 тысяч.

Напомним, в государстве уже более 80 часов нет интернета. Массовые митинги, вызванные экономическим кризисом и девальвацией местной валюты, продолжаются с конца декабря 2025 года.