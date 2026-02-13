12:33
Происшествия

В Бишкеке задержан подозреваемый в грабеже

Возбуждено уголовное дело по факту грабежа, подозреваемый задержан. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, 4 января в УВД Свердловского района с письменным заявлением обратился гражданин Ы.К. Он сообщил, что в этот день примерно в 5.30 на парковке магазина «Глобус» группа лиц нанесла ему телесные повреждения и завладела денежными средствами в размере 10 тысяч сомов, а также видеорегистратором стоимостью около 5 тысяч сомов. После этого она скрылась в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 206 (грабеж) УК КР.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлен и задержан гражданин Ж.М., который в порядке статьи 96 УПК водворен в ИВС ГУВД столицы. 
