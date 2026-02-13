11:28
Происшествия

В Чуйской области задержаны трое молодых людей по подозрению в грабеже

10 февраля в ОВД Аламединского района с заявлением обратились жители Бишкека — К.Х., 2004 года рождения, и К.Б., 2006 года рождения, о принятии мер в отношении неизвестных лиц. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По словам потерпевших, 7 февраля, находясь на поле близ села Ленинского Аламединского района, неизвестные нанесли им телесные повреждения и завладели их имуществом: сотовым телефоном iPhone 13 Pro Max и барсеткой с денежными средствами К.Х., а также наручными часами К.Б., после чего скрылись с места происшествия.

Данный факт зарегистрирован. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 206 (грабеж) УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались Т.К., 2001 года рождения, К.О., 2002 года рождения, и К.Р., 2006 года рождения.

В порядке статьи 96 УПК КР они задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

В ходе следствия установлено, что отобранное имущество реализовано третьим лицам. В настоящее время оно изъято и признано вещественными доказательствами по уголовному делу.

Назначены соответствующие судебные экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование всех обстоятельств произошедшего.
