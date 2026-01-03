В Иране шестые сутки продолжаются антиправительственные протесты: есть жертвы

В Иране шестые сутки продолжаются антиправительственные протесты. Президент США Дональд Трамп пригрозил властям страны, что Штаты могут прийти на помощь протестующим, правда, не уточнив, как именно.

В самых масштабных с 2022 года антиправительственных протестах в Иране, направленных против резкого роста стоимости жизни, уже погибли по меньшей мере шесть человек.

Это самые массовые за последние три года акции протеста.

В конце декабря курс иранского риала упал до рекордно низкого уровня — 1,39 миллиона риалов за доллар. Экономические трудности и инфляция, достигшая 42,5 процента в декабре, привели к митингам и протестам по всей стране, множество людей вышло на улицы Тегерана, глава ЦБ Ирана Мохаммед Реза Фарзин подал в отставку.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан попросил министра внутренних дел выслушать «законные требования» протестующих. Правительство официально признало, что в стране проходят протесты, и пообещало создать механизм диалога с их лидерами.

«Мы слышим их голоса и знаем, что они вызваны естественным давлением, растущим из давления на средства к существованию», — заявила пресс-секретарь правительства Фатиме Мохаджерани.

Агентство Fars сообщило о трех погибших и 17 пострадавших в городе Азна в провинции Лурестан. По данным агентства, участники беспорядков ворвались в полицейский участок и вступили в столкновение с полицией. Также сообщалось, что два человека были застрелены правоохранительными органами в городе Лордеган, известно об одном погибшем в городе Кухдашт и еще одном — в провинции Исфахан.

«Если Иран, по своему обыкновению, будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы во всеоружии и готовы действовать», — написал Дональд Трамп в своих соцсетях.