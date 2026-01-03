10:33
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Происшествия

В Иране шестые сутки продолжаются антиправительственные протесты: есть жертвы

В Иране шестые сутки продолжаются антиправительственные протесты. Президент США Дональд Трамп пригрозил властям страны, что Штаты могут прийти на помощь протестующим, правда, не уточнив, как именно.

В самых масштабных с 2022 года антиправительственных протестах в Иране, направленных против резкого роста стоимости жизни, уже погибли по меньшей мере шесть человек.

Это самые массовые за последние три года акции протеста.

В конце декабря курс иранского риала упал до рекордно низкого уровня — 1,39 миллиона риалов за доллар. Экономические трудности и инфляция, достигшая 42,5 процента в декабре, привели к митингам и протестам по всей стране, множество людей вышло на улицы Тегерана, глава ЦБ Ирана Мохаммед Реза Фарзин подал в отставку.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан попросил министра внутренних дел выслушать «законные требования» протестующих. Правительство официально признало, что в стране проходят протесты, и пообещало создать механизм диалога с их лидерами.

«Мы слышим их голоса и знаем, что они вызваны естественным давлением, растущим из давления на средства к существованию», — заявила пресс-секретарь правительства Фатиме Мохаджерани.

Агентство Fars сообщило о трех погибших и 17 пострадавших в городе Азна в провинции Лурестан. По данным агентства, участники беспорядков ворвались в полицейский участок и вступили в столкновение с полицией. Также сообщалось, что два человека были застрелены правоохранительными органами в городе Лордеган, известно об одном погибшем в городе Кухдашт и еще одном — в провинции Исфахан.

«Если Иран, по своему обыкновению, будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы во всеоружии и готовы действовать», — написал Дональд Трамп в своих соцсетях.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/356966/
просмотров: 429
Версия для печати
Материалы по теме
В Иране продолжаются массовые протесты на фоне экономического кризиса
В Иране проходит Неделя чествования женщин
Из Ирана в КР пытались незаконно ввезти 6 тысяч килограммов рыбной продукции
Тегеран ждет эвакуация. Куда переедет столица Ирана
Пресечена деятельность группы, готовившей массовые беспорядки после выборов в ЖК
Перенос столицы Ирана. Президент назвал это вынужденной мерой
Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны — народ сделал свой выбор
МИД Кыргызстана пытается вернуть на родину гражданку, задержанную в Иране
Иран на пороге водной катастрофы: власти не исключают эвакуацию Тегерана
Иран начал переговоры с Telegram для возобновления работы мессенджера в стране
Популярные новости
Сколько пьяных водителей задержали в&nbsp;Новый год, рассказали в&nbsp;ГУОБДД Сколько пьяных водителей задержали в Новый год, рассказали в ГУОБДД
В&nbsp;Бишкеке ведутся поиски людей, упавших в&nbsp;Большой Чуйский канал В Бишкеке ведутся поиски людей, упавших в Большой Чуйский канал
&laquo;Уже шли домой&raquo;. Мэрия Бишкека о&nbsp;гибели сотрудников &laquo;Тазалыка&raquo; в&nbsp;техканале «Уже шли домой». Мэрия Бишкека о гибели сотрудников «Тазалыка» в техканале
В&nbsp;Бишкеке задержана подозреваемая в&nbsp;мошенничестве на&nbsp;4,6 миллиона сомов В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве на 4,6 миллиона сомов
Бизнес
Во&nbsp;избежание инфляции и&nbsp;сохранения ценности: что делать инвесторам в&nbsp;Бишкеке? Во избежание инфляции и сохранения ценности: что делать инвесторам в Бишкеке?
Цифры и&nbsp;не&nbsp;только: Umai Group о&nbsp;главных итогах уходящего года Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения: кинотеатры, концерты и&nbsp;шоу BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
3 января, суббота
10:29
В 2025 году в авиакатастрофах по всему миру погибли 418 человек В 2025 году в авиакатастрофах по всему миру погибли 418...
10:23
С 20 января для россиян до 14 лет изменятся правила въезда в Кыргызстан
10:00
В результате пожара в общежитии в Бишкеке пострадавших нет
10:00
Голос, соединяющий эпохи. Бактыбек Ыбыкеев — кыргызский маэстро русского романса
09:32
В Иране шестые сутки продолжаются антиправительственные протесты: есть жертвы