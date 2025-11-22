00:34
USD 87.45
EUR 100.93
RUB 1.10
Происшествия

Пресечена деятельность группы, готовившей массовые беспорядки после выборов в ЖК

МВД Кыргызской Республики пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов в Жогорку Кенеш. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в соцсетях.

По ее данным, в ее состав входили политические деятели, экс-депутаты, бывшие госслужащие и сотрудники силовых структур, привлекавшие сторонников, включая ОПГ и спортивные сообщества, для провокаций и силовых столкновений.

«Задержанные планировали серию митингов по стране , после подведения итогов выборов, начиная с юга и далее в Бишкеке и областях, создавая видимость массового недовольства. В их планах были антиконституционные призывы, а также возможные захваты административных зданий, телеканалов, объектов силовых структур, оружия и учреждений пенитенциарной системы», — говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что группа имела четкую иерархию и распределение ролей. «Координационные группы» должны были выдвигать политические требования, а криминальные структуры — обеспечивать силовое сопровождение. Отдельные участники заранее распределили между собой будущие должности.

«При обысках изъяты оружие, боеприпасы, гранаты, средства связи, денежные средства в размере $150 тысяч, документы о финансировании беспорядков, планы действий и наркотические средства. Задержанным — А.У. 1963 горда рождения, С.Т. 1998 года рождения, А Ш. 1979 года рождения, Э.Э. 1983 года рождения, М.Д. 1984 года рождения, Ш.Т. 1986 года рождения, А.К. 1993 года рождения, А.у.Э 1993 года рождения К.Н. 1993 года рождения, К К. 1970 года рождения предъявлены обвинения по статье «Приготовление к организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами и так далее» УК КР. Фигуранты водворены в ИВС», — добавили в МВД.

В настоящее время по уголовному делу проводится ряд следственно-оперативных мероприятий по установлению других участников и лиц, финансировавших деятельность деструктивной группы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/351931/
просмотров: 586
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны — народ сделал свой выбор
В Перу готовятся ввести чрезвычайное положение после массовых протестов
Революция зумеров. Что происходит в Непале
МИД просит кыргызстанцев воздержаться от поездок в Непал
В Бишкеке полуголый пьяный мужчина уснул на детской площадке
В Лос-Анджелесе рейд против нелегалов спровоцировал массовые беспорядки
Массовые беспорядки охватили Францию после победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов
Апрельской революции исполнилось 15 лет. Как все было и чем закончилось
Беспорядки в Сеуле. МИД просит кыргызстанцев пока воздержаться от прогулок
В Сеуле после ареста отстраненного от власти президента начались беспорядки
Популярные новости
Гендиректора фирмы и&nbsp;ее&nbsp;дочь подозревают в&nbsp;хищении $1,47&nbsp;миллиона. Их&nbsp;задержали Гендиректора фирмы и ее дочь подозревают в хищении $1,47 миллиона. Их задержали
Чиновника арестовали за&nbsp;незаконное распределение земель в&nbsp;Кок-Жаре Чиновника арестовали за незаконное распределение земель в Кок-Жаре
На&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана произошло землетрясение На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение
В&nbsp;Казахстане блогер Аслан Толегенов осужден за&nbsp;разжигание розни В Казахстане блогер Аслан Толегенов осужден за разжигание розни
Бизнес
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
&laquo;Черная пятница&raquo;: история самого выгодного дня года и&nbsp;лайфхаки для подготовки «Черная пятница»: история самого выгодного дня года и лайфхаки для подготовки
23 ноября, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
22 ноября, суббота
23:48
Пресечена деятельность группы, готовившей массовые беспорядки после выборов в ЖК
21:35
В США представили первую женскую модель манекена для краш-тестов автомобилей
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 ноября: будет солнечно
20:48
В Бишкеке прошел фестиваль COFFEE FEST KG
20:23
В Бишкеке задержали подозреваемого в серии карманных краж в маршрутках