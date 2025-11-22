Пресечена деятельность группы, готовившей массовые беспорядки после выборов в ЖК

МВД Кыргызской Республики пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов в Жогорку Кенеш. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в соцсетях.

По ее данным, в ее состав входили политические деятели, экс-депутаты, бывшие госслужащие и сотрудники силовых структур, привлекавшие сторонников, включая ОПГ и спортивные сообщества, для провокаций и силовых столкновений.

«Задержанные планировали серию митингов по стране , после подведения итогов выборов, начиная с юга и далее в Бишкеке и областях, создавая видимость массового недовольства. В их планах были антиконституционные призывы, а также возможные захваты административных зданий, телеканалов, объектов силовых структур, оружия и учреждений пенитенциарной системы», — говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что группа имела четкую иерархию и распределение ролей. «Координационные группы» должны были выдвигать политические требования, а криминальные структуры — обеспечивать силовое сопровождение. Отдельные участники заранее распределили между собой будущие должности.

«При обысках изъяты оружие, боеприпасы, гранаты, средства связи, денежные средства в размере $150 тысяч, документы о финансировании беспорядков, планы действий и наркотические средства. Задержанным — А.У. 1963 горда рождения, С.Т. 1998 года рождения, А Ш. 1979 года рождения, Э.Э. 1983 года рождения, М.Д. 1984 года рождения, Ш.Т. 1986 года рождения, А.К. 1993 года рождения, А.у.Э 1993 года рождения К.Н. 1993 года рождения, К К. 1970 года рождения предъявлены обвинения по статье «Приготовление к организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами и так далее» УК КР. Фигуранты водворены в ИВС», — добавили в МВД.

В настоящее время по уголовному делу проводится ряд следственно-оперативных мероприятий по установлению других участников и лиц, финансировавших деятельность деструктивной группы.