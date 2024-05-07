Трагедия в Сузаке. Один из пострадавших пошел на поправку

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев навестил детей, пострадавших в Сузакском районе. Об этом сообщили в Минздраве.
Глава Минздрава, спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев и председатель соцкомитета парламента Винера Раимбачаева побывали в Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи.
Напомним, в результате наезда в Сузакском районе Джалал-Абадаской области пострадали 32 ребенка. 10 из них переведены в Бишкек.
Четверых госпитализировали в реанимацию, остальные — в отделении травматологии.
Сегодня одного ребенка перевели из реанимации в отделение нейротравматологии. Ему стало лучше. Скоро сделают операцию ребенку с переломом голени.
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Трагедией закончился конкурс юных манасчи в селе Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области. Мероприятие проходило на джайлоо. Школьники читали отрывки из эпоса «Манас». Во время декламации собравшихся подростков протаранил грузовик Porter. Пострадали 34 человека.
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