Трагедия в Сузаке. Один из пострадавших пошел на поправку

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев навестил детей, пострадавших в Сузакском районе. Об этом сообщили в Минздраве.

Глава Минздрава, спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев и председатель соцкомитета парламента Винера Раимбачаева побывали в Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи.

Напомним, в результате наезда в Сузакском районе Джалал-Абадаской области пострадали 32 ребенка. 10 из них переведены в Бишкек.

Четверых госпитализировали в реанимацию, остальные — в отделении травматологии.

Сегодня одного ребенка перевели из реанимации в отделение нейротравматологии. Ему стало лучше. Скоро сделают операцию ребенку с переломом голени.