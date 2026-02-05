В соцсетях возмутились асфальтом «временного действия» в Сузаке

Жители Сузакского района Джалал-Абадской области сообщают о странностях дорожного ремонта: совершенно новый асфальт начал разваливаться, превращая дорогу в поверхность, по виду напоминающую тесто после разморозки.

По словам очевидцев, речь идет об участке дороги Сузак — Курук-Кол — Ташкилат в сельской управе Барпы, где свежий асфальт уже покрылся глубокими трещинами, провалами и выбоинами. Видео, опубликованное местными жителями в социальных сетях, демонстрирует, как куски дорожного покрытия буквально осыпаются под колесами автомобилей, а сам участок напоминает скорее дорогу из прошлого века, чем недавно отремонтированный участок.

«Новый асфальт не смог пролежать и месяца», — с сарказмом отмечают люди, вынужденные ежедневно ездить по этой «шахматной» дороге, норовящей рассыпаться прямо под колесами.

На данный момент официальных комментариев от дорожных служб или районной администрации по поводу состояния покрытия не поступало.