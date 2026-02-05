В соцсетях возмутились асфальтом «временного действия» в Сузаке

Жители Сузакского района Джалал-Абадской области сообщают о странностях дорожного ремонта: совершенно новый асфальт начал разваливаться, превращая дорогу в поверхность, по виду напоминающую тесто после разморозки.
По словам очевидцев, речь идет об участке дороги Сузак — Курук-Кол — Ташкилат в сельской управе Барпы, где свежий асфальт уже покрылся глубокими трещинами, провалами и выбоинами. Видео, опубликованное местными жителями в социальных сетях, демонстрирует, как куски дорожного покрытия буквально осыпаются под колесами автомобилей, а сам участок напоминает скорее дорогу из прошлого века, чем недавно отремонтированный участок.
На данный момент официальных комментариев от дорожных служб или районной администрации по поводу состояния покрытия не поступало.