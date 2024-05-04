В Кыргызстане отменили все массовые мероприятия с участием школьников

Министерство образования и науки Кыргызстана отменило все флешмобы и другие массовые мероприятия школьников в рамках «Урааным Манас». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, мероприятия отменены в целях безопасности.

Указывается, что министр Догдуркуль Кендирбаева находится в Джалал-Абадской области. Она навестила детей, пострадавших в результате наезда грузовика в Сузакском районе.

Трагедией закончился конкурс юных манасчи в селе Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области. Мероприятие проходило на джайлоо. Школьники читали отрывки из эпоса «Манас». Во время декламации собравшихся подростков протаранил грузовик Porter. Пострадали 35 человек, 20 находятся в больнице. Водитель задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 312 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» УК КР.