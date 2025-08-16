10:27
Экономика

Земли в Нарынской и Джалал-Абадской областях переведены под инфраструктуру

В Нарынской (районы Ат-Баши и Ак-Талаа) и Джалал-Абадской (районы Тогуз-Торо и Сузак) областях земельные участки общей площадью 169 гектаров перевели из категорий «Запасные земли», «Земли государственного лесного фонда» и «Сельхозземли» в категорию «Земли для нужд промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и других целей». Об этом говорится в постановлении кабинета министров.

В частности, в новую категорию перевели:

  • в Ат-Баши — 2,65 гектара пастбищ;

  • в Ак-Талаа — 3,44 гектара орошаемых сельхозугодий;

  • в Сузаке — 47,5 гектара лесных земель;

  • в Тогуз-Торо — 115,43 гектара лесных и сельскохозяйственных земель.

Местные администрации теперь обязаны внести изменения в документы, подготовить градостроительные планы, восстановить участки и использовать их по назначению.

Документ вступает в силу через 10 дней.
