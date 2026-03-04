15:49
Железная дорога. Депутат просит выделить компенсационные выплаты жителям Сузака

На пленарном заседании Жогорку Кенеша депутат Жылдыз Курманалиева обратилась к правительству с вопросом о компенсациях жителям Сузакского района Джалал-Абадской области, где проходит строительство железной дороги.

По ее словам, ранее была проведена оценка ущерба: компенсации за изъятие земельных участков, вырубку деревьев и снос частных объектов.

«Но до сих пор никаких выплат не произведено, и официального ответа нет. А жители Сузакского района ждут положенных законом компенсаций за земли и объекты, выделенные под железную дорогу. В некоторых случаях железная дорога проходит через сельхозугодья, что создает дополнительные трудности для фермеров и жителей», — добавила депутат.
