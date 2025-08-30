11:21
Власть

В Сузаке снесли 100-летнюю школу и построили новую. Ее открыл Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров открыл новое здание школы имени Нышанбая Алыкулова в селе Мин-Орук Джалал-Абадской области. Мероприятие состоялось сегодня в рамках рабочей поездки в регион, сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров отметил, что в нынешнее время государство прежде всего должно заботиться о будущем поколении.

«Независимо от того, село это или город, для того, чтобы наши дети учились хорошо, мы обновляем старые школы, строим новые корпуса там, где есть необходимость. Новое здание построено в соответствии с требованиями времени, созданы все условия для получения детьми знаний», — подчеркнул он. 

Ранее здание школы состояло из двух корпусов. В 1890 году одно из зданий было построено как помещение, рассчитанное на 10 комнат. С 1928-го оно переоборудовано и использовалось как школа на 10 классных комнат. 

В ходе обследования установлено, что за годы эксплуатации строительные материалы значительно обветшали: фундамент дал просадку, а на основных стенах появились трещины. В связи с этим принято решение построить новое здание школы.
