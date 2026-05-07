Каждый пятый банк в России стал убыточным по итогам января – февраля 2026 года. С начала года число таких кредитных организаций выросло с 34 до 60, сообщают «Известия».

В Центробанке РФ отметили, что в основном речь идет о небольших банках, совокупная доля которых в активах сектора не превышает 1 процента.

В публикации указано, что по итогам первых двух месяцев текущего года убыточными стали почти 20 процентов российских банков. В условиях жесткой денежно-кредитной политики клиентам сложно обслуживать долги, которые они брали под высокие проценты, а конкуренция за качественного заемщика резко возрастает. В таких условиях крупные банки остаются прибыльными, а мелкие испытывают проблемы.

Высокие ставки увеличили нагрузку на заемщиков, что автоматически повысило риски кредитных портфелей. Клиентам стало сложнее обслуживать обязательства, маржа кредитных организаций снизилась, а конкуренция за качественного заемщика резко возросла. Крупные банки в таких условиях способны быстро адаптироваться – за счет масштаба, продуктовой линейки и гибкости тарифной политики. Небольшие игроки оказываются в уязвимом положении: их издержки относительно выше, а возможности для маневра ограничены, поясняют эксперты.