15:58
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Экономика

Каждый пятый банк в России стал убыточным по итогам января — февраля 2026 года

Каждый пятый банк в России стал убыточным по итогам января – февраля 2026 года. С начала года число таких кредитных организаций выросло с 34 до 60, сообщают «Известия».

В Центробанке РФ отметили, что в основном речь идет о небольших банках, совокупная доля которых в активах сектора не превышает 1 процента.

В публикации указано, что по итогам первых двух месяцев текущего года убыточными стали почти 20 процентов российских банков. В условиях жесткой денежно-кредитной политики клиентам сложно обслуживать долги, которые они брали под высокие проценты, а конкуренция за качественного заемщика резко возрастает. В таких условиях крупные банки остаются прибыльными, а мелкие испытывают проблемы.

Высокие ставки увеличили нагрузку на заемщиков, что автоматически повысило риски кредитных портфелей. Клиентам стало сложнее обслуживать обязательства, маржа кредитных организаций снизилась, а конкуренция за качественного заемщика резко возросла. Крупные банки в таких условиях способны быстро адаптироваться – за счет масштаба, продуктовой линейки и гибкости тарифной политики. Небольшие игроки оказываются в уязвимом положении: их издержки относительно выше, а возможности для маневра ограничены, поясняют эксперты.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/373072/
просмотров: 110
Версия для печати
Материалы по теме
Треть российских компаний оказались убыточными по итогам первого полугодия
Треть российских компаний оказались убыточными по итогам первого полугодия
Западные банки готовятся потерять $10 миллиардов при уходе из России
Цифра дня. 60,5 миллиарда сомов составили убытки предприятий в 2020 году
Интернет-клубы несут убытки и не могут выплатить кредиты. Чиновники молчат
Госстрах Кыргызстана понес убытки в 24 миллиона сомов
Убытки мировой экономики от киберпреступлений достигли $600 миллиардов
Если карта предоплаты за газ не сработает, ответит поставщик
Имея убытки и долги, ОАО «Электрические станции» повышает зарплаты
Популярные новости
Спор на&nbsp;10&nbsp;миллионов сомов, экономист бросил вызов Акылбеку Жапарову Спор на 10 миллионов сомов, экономист бросил вызов Акылбеку Жапарову
До&nbsp;$1&nbsp;миллиарда готов инвестировать Китай в&nbsp;строительство солнечных станций в&nbsp;КР До $1 миллиарда готов инвестировать Китай в строительство солнечных станций в КР
CASA-1000. Кыргызстан завершил свою часть работ и&nbsp;ждет готовности Афганистана CASA-1000. Кыргызстан завершил свою часть работ и ждет готовности Афганистана
&laquo;Камбар-Ата-1&raquo; будет вырабатывать около 6&nbsp;тысяч гигаватт электроэнергии в&nbsp;год «Камбар-Ата-1» будет вырабатывать около 6 тысяч гигаватт электроэнергии в год
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
7 мая, четверг
15:43
Каждый пятый банк в России стал убыточным по итогам января — февраля 2026 года Каждый пятый банк в России стал убыточным по итогам янв...
15:09
Эксперты стран Центральной Азии обсудили архитектуру безопасности региона
14:38
В КР теперь к признакам торговли людьми относятся и контакты через соцсети
14:05
«Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
13:44
Samsung стала второй в мире азиатской компанией-триллионером