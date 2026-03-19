Реконструкция парка за 90 миллионов сомов в Сузаке вызвала вопросы у Минстроя

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ взяло под контроль реконструкцию парка имени Тукубая Тайгараева в селе Октябрь Сузакского района.

Как заявил глава ведомства Нурдан Орунтаев, объект включен в список проектов с изначально завышенной стоимостью. По его словам, при закупке оборудования для парка выявлены факты завышения цен, также проверяется соответствие проводимых работ проекту.

Парк площадью около 2 гектаров планируют восстановить к марту–апрелю 2026 года. На реконструкцию и благоустройство, включая строительство скверов, из республиканского бюджета предусмотрено около 90 миллионов сомов.

Ранее сообщалось, что парк, основанный еще в советское время, долгое время находился в запущенном состоянии. В рамках проекта уже начаты работы по очистке территории, демонтажу старых конструкций и строительству новых объектов.