Капитан милиции, сбывающий наркотики, приговорен к 10 годам лишения свободы

Капитан милиции К. уулу К., перевозивший и сбывающий наркотики, приговорен к 10 годам лишения свободы. Верховный суд Кыргызстана поставил точку в этом уголовном деле.

В материалах уголовного дела указано, что сотрудник Сузакского районного отела внутренних дел обвинен в незаконном обороте наркотических средств и сбыте. В 2020-м он приобрел у гражданина по имени Батыр более 1 килограмма гашиша за 50 тысяч сомов и спрятал наркотик в тайном месте. Спустя три года капитан милиции решил продать гашиш. В декабре он продал частями несколько партий наркотика. Во время попытки сбыть еще одну партию он пойман с поличным.

Джалал-Абадский городской суд признал К. уулу К. виновным и приговорил бывшего сотрудника милиции к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима. Суд также постановил конфисковать его имущество.

Обвиняемый подал апелляцию, опротестовывая приговор суда. Его адвокат просил суд смягчить наказание. Однако коллегия по уголовным делам ВС КР признала приговор нижестоящих инстанций законным и обоснованным. Вердикт оставлен в силе. Решение Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Напомним, 18 декабря 2023 года пресс-центр ГКНБ сообщал, что пресечен устойчивый канал сбыта наркотических средств, организованный сотрудником поселкового отдела милиции Бек-Абад Сузакского РОВД Джалал-Абадской области капитаном милиции. По версии следствия, он длительное время активно занимался перевозкой и сбытом крупных партий наркотиков на территории региона.