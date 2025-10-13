11:19
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Происшествия

Капитан милиции, сбывающий наркотики, приговорен к 10 годам лишения свободы

Капитан милиции К. уулу К., перевозивший и сбывающий наркотики, приговорен к 10 годам лишения свободы. Верховный суд Кыргызстана поставил точку в этом уголовном деле.

В материалах уголовного дела указано, что сотрудник Сузакского районного отела внутренних дел обвинен в незаконном обороте наркотических средств и сбыте. В 2020-м он приобрел у гражданина по имени Батыр более 1 килограмма гашиша за 50 тысяч сомов и спрятал наркотик в тайном месте. Спустя три года капитан милиции решил продать гашиш. В декабре он продал частями несколько партий наркотика. Во время попытки сбыть еще одну партию он пойман с поличным.

Джалал-Абадский городской суд признал К. уулу К. виновным и приговорил бывшего сотрудника милиции к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима. Суд также постановил конфисковать его имущество.

Обвиняемый подал апелляцию, опротестовывая приговор суда. Его адвокат просил суд смягчить наказание. Однако коллегия по уголовным делам ВС КР признала приговор нижестоящих инстанций законным и обоснованным. Вердикт оставлен в силе. Решение Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Напомним, 18 декабря 2023 года пресс-центр ГКНБ сообщал, что пресечен устойчивый канал сбыта наркотических средств, организованный сотрудником поселкового отдела милиции Бек-Абад Сузакского РОВД Джалал-Абадской области капитаном милиции. По версии следствия, он длительное время активно занимался перевозкой и сбытом крупных партий наркотиков на территории региона.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/346911/
просмотров: 264
Версия для печати
Материалы по теме
В Джалал-Абадской области задержали иностранца с 5 килограммами гашиша
В Кыргызстане перекрыт канал поставки афганских наркотиков
В США прокуроры просят приговорить Пи Дидди более чем к 11 годам тюрьмы
Мужчина, сбивший пешеходов в Токмаке, был в состоянии наркотического опьянения
На Иссык-Куле выявлен канал по незаконному изготовлению наркотиков
В Иссык-Кульской области изъяли 6 килограммов наркотиков и оружие
Рейды в ночных клубах Бишкека: милиция искала наркотики
Гражданин, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, экстрадирован из Грузии
На парковке КПП «Иркештам» иностранцы напали на милиционера. Он стрелял в воздух
В Сузаке снесли 100-летнюю школу и построили новую. Ее открыл Садыр Жапаров
Популярные новости
$5&nbsp;миллионов мимо бюджета: в&nbsp;Оше возвращают базу отдыха &laquo;Ак-Буура&raquo; $5 миллионов мимо бюджета: в Оше возвращают базу отдыха «Ак-Буура»
В&nbsp;Сокулукском районе задержана женщина. Продавала чужие земельные участки В Сокулукском районе задержана женщина. Продавала чужие земельные участки
В&nbsp;Аламединском районе поймали воров, охотившихся за&nbsp;деньгами и&nbsp;ювелиркой В Аламединском районе поймали воров, охотившихся за деньгами и ювелиркой
По&nbsp;наводке Нурлана Мотуева задержан подозреваемый в&nbsp;крупном мошенничестве По наводке Нурлана Мотуева задержан подозреваемый в крупном мошенничестве
Бизнес
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
Выиграй свою путевку в&nbsp;Турцию с&nbsp;KICB Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
13 октября, понедельник
11:15
Два года в плену ХАМАС. Началось освобождение 20 израильских заложников Два года в плену ХАМАС. Началось освобождение 20 израил...
11:09
Наука без бюрократии: утверждены новые нормы аттестации исследователей
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 13 октября
10:51
Капитан милиции, сбывающий наркотики, приговорен к 10 годам лишения свободы
10:40
Уникальные операции детям с тяжелыми заболеваниями головного мозга провели в КР