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Общество

В Сузаке к 1 сентября откроют новую школу на 375 ученических мест

В Сузаке к 1 сентября откроют новую школу на 375 ученических мест. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента в Джалал-Абадской области.

Уточняется, что в селе Жалгыз-Жангак продолжается строительство школы, сдача в эксплуатацию которой запланирована на конец августа.

Образовательное учреждение возводится за счет республиканского бюджета, общий объем финансирования составляет 127 миллионов сомов.

Ход работ проверил полпред президента в регионе Тилек Текебаев. Он обратил внимание на допущенные недостатки и поручил устранить их в кратчайшие сроки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337271/
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