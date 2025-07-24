В Сузаке к 1 сентября откроют новую школу на 375 ученических мест. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента в Джалал-Абадской области.
Уточняется, что в селе Жалгыз-Жангак продолжается строительство школы, сдача в эксплуатацию которой запланирована на конец августа.
Образовательное учреждение возводится за счет республиканского бюджета, общий объем финансирования составляет 127 миллионов сомов.
Ход работ проверил полпред президента в регионе Тилек Текебаев. Он обратил внимание на допущенные недостатки и поручил устранить их в кратчайшие сроки.