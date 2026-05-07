Общество

«Бессмертный полк» в Москве пройдет онлайн — шествие отменено

Акция «Бессмертный полк» в Москве 9 мая пройдет в онлайн-формате, традиционного шествия не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, мероприятие состоится в электронном формате. При этом парад Победы на Красной площади пройдет в обычном режиме.

Напомним, «Бессмертный полк» — это акция памяти участников Великой Отечественной войны, в рамках которой люди выходят на улицы с портретами своих родственников-фронтовиков. В последние годы шествие в ряде регионов России отменяли или переводили в онлайн-формат, в том числе из соображений безопасности.
Поток туристов растет: власти требуют уважительного отношения к гостям страны
