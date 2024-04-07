Избиение Махабат Тажибек кызы. Правозащитники выясняют обстоятельства инцидента

В связи с опубликованной Болотом Темировым информацией в социальных сетях о том, что его супруга Махабат Тажибек кызы и ее четыре сокамерницы были избиты сотрудником СИН в СИЗО-1 Бишкека, представители Национального центра по предупреждению пыток посетили следственный изолятор с целью выяснения обстоятельств. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по итогам посещения сотрудниками центра было принято три заявления на противоправные действия сотрудников СИН от следственно-арестованных. Также составлено три акта НЦПП по документированию следов жестокого обращения.

Все вышеперечисленные материалы будут направлены в органы прокуратуры для дачи юридической оценки, говорится в сообщении.

Напомним, вчера журналист-расследователь Болот Темиров сообщил, что в Бишкекском СИЗО-1 избили его супругу и других сокамерниц. Махабат Тажибек кызы написала заявление, в котором рассказывает, как подвергалась издевательствам со стороны надзирательницы Айпери Джекшеновой.

В СИН опровергли факт избиения Махабат Тажибек кызы. В ведомстве заявили, что сокамерницу Махабат хотели перевести в другую камеру, но женщины выступили против и поругались с сотрудниками СИН.