В СИЗО-1 умер подозреваемый по делу о резонансных убийствах девушек

В СИЗО-1 найден мертвым Кумарбек Абдыров, известный как «бишкекский маньяк». Об этом 24.kg сообщили источники.

По предварительной информации, подозреваемый покончил с собой.

Государственная служба исполнения наказаний официально эти сведения пока не комментирует.

Кумарбека Абдырова задержали осенью 2025-го после гибели 17-летней Айсулуу. По данным следствия, он признался в этом преступлении, а также в ряде других тяжких преступлений, совершенных в разные годы.

Фото из видео «ЭлТР». Кумарбек Абдыров

Кумарбек Абдыров — житель Чуйской области, фигурант серии тяжких и особо тяжких преступлений.

Информация о большинстве эпизодов стала известна после его задержания по подозрению в убийстве 17-летней Айсулуу Мукашевой. Тогда, по данным МВД, он признался в причастности к ряду преступлений, совершенных с 2006 года.

15 октября 2025-го телеканал «ЭлТР» выпустил специальный репортаж со ссылкой на сведения министерства, в котором представлена хронология преступлений, инкриминируемых Кумарбеку Абдырову.

По данным МВД, первое преступление он совершил в 2006 году в жилмассиве «Кок-Жар»: ударил девушку металлическим предметом и похитил телефон. Тогда дело завершилось примирением сторон и выплатой компенсации.

В марте 2011-го в Сокулукском районе найдено тело женщины 1989 года рождения, находившейся на восьмом месяце беременности. Следствие установило, что ее изнасиловали и убили. Позже этот эпизод также связали с Кумарбеком Абдыровым.

В марте 2014 года пропала 19-летняя Камила Дуйшебаева. Через шесть дней ее тело обнаружили в Аламединском районе — девушку задушили собственным шарфом. Спустя несколько дней в столице нашли тело еще одной девушки, 22 лет (инициалы М.С.Н.), которую изнасиловали и задушили. Оба преступления на тот момент остались нераскрытыми.

В октябре 2015-го, по информации правоохранительных органов, Кумарбек Абдыров попытался убить еще одну девушку, сбросив сначала в арык и бросив в нее камень. Потерпевшая выжила и обратилась в милицию.

В 2016 году суд приговорил «бишкекского маньяка» к 12 годам лишения свободы за покушение на убийство, позже срок сократили до семи лет. В 2018-м он освобожден условно-досрочно.

Кумарбек Абдыров также заявил о еще одном изнасиловании, по которому уголовное дело ранее не возбуждалось.

В правоохранительных органах отмечали, что точное число его жертв может быть больше, поскольку не все пострадавшие обращались с заявлениями.