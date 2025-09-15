CPJ назвал лауреатов Международной премии за свободу прессы

Комитет по защите журналистов (CPJ) объявил лауреатов 35-й ежегодной Международной премии за свободу прессы. В этом году награды получат журналисты из Китая, Эквадора, Кыргызстана и Туниса, а также защитник свободы прессы из США. Торжественная церемония пройдет в Нью-Йорке 20 ноября.

Среди лауреатов — кыргызстанский журналист-расследователь Болот Темиров.

Как сообщается, он один из самых известных антикоррупционных репортеров Центральной Азии. Из-за угроз безопасности был вынужден покинуть КР и продолжает работать в изгнании.

В 2022 году в офис Temirov Live пришли с обыском, во время которого, по словам журналиста, сотрудники милиции подбросили наркотики. Несмотря на оправдательный приговор, Болота Темирова выдворили из страны.

В январе 2024-го арестованы 11 нынешних и бывших работников Temirov Live, включая супругу журналиста директора проекта Махабат Тажибек кызы. Она приговорена к шести годам лишения свободы по обвинению в «призывах к массовым беспорядкам».

Как отметили в организации, ситуация для журналистов во всем мире становится все более опасной. Двое из лауреатов этого года в настоящее время находятся за решеткой, а троим пришлось покинуть свои государства и продолжать работу в изгнании.

«Журналисты находятся в опасности как никогда прежде, и тем не менее их работа сейчас важна как никогда. Международная премия за свободу прессы — это возможность показать всем журналистам, сталкивающимся с враждебностью и преследованиями, что мы поддерживаем их», — заявила генеральный директор CPJ Джоди Гинсберг.

В программе церемонии предусмотрена особая дань памяти журналистам, погибшим в ходе войны в Израиле и Газе.