Суд вернул иск бизнесмена Хабибулы Абдукадыра против журналиста Болота Темирова

Октябрьский районный суд Бишкека вернул иск бизнесмена Хабибулы Абдукадыра против журналиста Болота Темирова. Об этом последний сообщил в соцсетях.

По словам журналиста, в иске не указан адрес ответчика. После того как он будет установлен, иск примут к рассмотрению.

Фото – публикация Болота Темирова

Напомним, бизнесмен и сват признанного виновным в коррупции экс-таможенника Райымбека Матраимова Хабибула Абдукадыр подал в суд на журналиста Болота Темирова и редакцию «Клоопа» из-за их расследования о рынке «Мадина». Истец потребовал опровержения и возмещения судебных издержек.

23 ноября 2022 года по решению суда журналиста Болота Темирова выдворили из Кыргызстана. Сразу после процесса, где огласили приговор, его силой в сопровождении сотрудников правоохранительных органов доставили в аэропорт и отправили в Россию. Ряд юристов доказал, что выдворение Болота Темирова прошло с грубыми нарушениями законов и Конституции. В социальных сетях журналист-расследователь заявил о начале открытой слежки за его командой.