Махабат Тажибек кызы угрожают расправой в тюрьме? Комментарий ГСИН

Жизни и здоровью осужденной журналистки Махабат Тажибек кызы угрожает опасность со стороны другой отбывающей наказание в женской колонии. Об этом сообщил журналист-расследователь Болот Темиров на своей странице в Facebook.

«Жизни Махабат угрожает опасность от Лысенко Валентины Алексеевны, осужденной за убийство группой лиц на 25 лет», — написал он.

Также Болот Темиров опубликовал письмо от супруги, где она пишет, что некая Лысенко грозится ее отравить и убить.

В пресс-службе ГСИН рассказали 24.kg, что опубликованная Болотом Темировым информация не соответствует действительности.

«Указанная в информации осужденная, со стороны которой якобы исходят угрозы, содержится в строгих условиях отбывания наказания, отдельно от других заключенных, в том числе и от Махабат Тажибек кызы. Последняя отбывает наказание в обычных условиях исправительного учреждения № 2», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что сейчас безопасности осужденной Махабат Тажибек кызы ничего не угрожает. С заявлением в адрес администрации учреждения № 2 о каких-либо неправомерных действиях со стороны других осужденных она не обращалась.

Иными словами, Лысенко Валентина Алексеевна, о которой пишет осужденная журналистка, содержится в камере строгого режима. Она ее не покидает. А сама Махабат Тажибек кызы содержится в камере общего режима, то есть в общежитии казарменного типа.

Напомним, Махабат Тажибек кызы и Азамат Ишенбеков были среди 11 журналистов, которых арестовали в январе прошлого года. Все они действующие или бывшие члены команды расследователя Болота Темирова. Милиция предъявила журналистам обвинение по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

В октябре 2024-го Ленинский районный суд Бишкека огласил приговор, согласно которому Махабат Тажибек кызы, которая приходится супругой Болоту Темирову, и Азамат Ишенбеков получили шесть и пять лет тюрьмы соответственно, а Актилек Капаров и Айке Бейшекеева — по три года пробации. Остальные фигуранты дела оправданы. В декабре Городской суд оставил в силе обвинительный приговор в отношении четырех журналистов.