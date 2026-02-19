20:00
Происшествия

Суд заключил Нургазы Анаркулова в СИЗО до 10 апреля

Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в отношении бывшего главы отдела информационной политики администрации президента Нургазы Анаркулова. Он заключен под стражу до 10 апреля 2026 года и водворен в СИЗО-1.

Фото из интернета. Нургазы Анаркулов

По данным защиты, Анаркулову предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса «Массовые беспорядки» — в организации приготовления к ним. Об этом журналистам сообщил его адвокат Мунарбек Супатаев после заседания суда по избранию меры пресечения.

По словам защитника, его подзащитный не признает вину и не согласен с предъявленными обвинениями. Адвокат также заявил, что Анаркулов не имеет отношения к обращению 75 человек с предложением провести президентские выборы в текущем году.

Напомним, Нургазы Анаркулов был задержан 17 февраля при пересечении кыргызско-казахстанской границы при въезде в Кыргызстан. Ранее он распространял заявления от имени Камчыбека Ташиева после его освобождения от должности председателя ГКНБ.

Отметим, что Нургазы Анаркулов был назначен руководителем отдела информационной политики администрации президента после октябрьских событий 2020 года.

В феврале 2021 года ГКНБ задержал его по статье УК «Вымогательство взятки», после чего он был освобожден от должности. Позднее он вышел на свободу, однако о том, чем завершилось уголовное дело, официально не сообщалось.
