Бывшего главу УГКНБ по Бишкеку Эльдара Жакыпбекова этапировали в СИЗО-1

Бывшего главу управления ГКНБ по Бишкеку Эльдара Жакыпбекова по прозвищу Эду этапировали в СИЗО-1. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.

По их данным, туда также доставили бывшего следователя ГКНБ по Чуйской области Улана по прозвищу Вазелин, бывшего начальника 6-го управления ГКНБ по Чуйской области Тилека Абдыкалыкова, бывшего начальника следствия ГКНБ по Чуйской области Бектемира Боронбаева, экс-сотрудника ГКНБ Сыдыка Дуйшенбиева по прозвищу Пито (доверенное лицо Эду), а также еще одного бывшего сотрудника силовых структур по прозвищу Узун Нурлан.

Напомним, о задержании Жакыпбекова стало известно 15 февраля. Военная прокуратура вменяет ему статью «Коррупция». В то же время задержали его приближенного по прозвищу Вазелин.